JSW przoduje w liczbie ozdrowieńców wśród górników

Dziewięć nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby wśród pracowników śląskich kopalń węgla kamiennego. W górniczych spółkach przybyło od poniedziałku 256 ozdrowieńców. Łącznie w całym górnictwie za chore uznawanych jest obecnie 2285 osób.

Blisko 2 tys. ozdrowień odnotowano już w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej zakażeń w polskim górnictwie - łącznie blisko 3,9 tys. Około 1,6 tys. osób wyzdrowiało też w Polskiej Grupy Górniczej, gdzie łączna liczba chorych sięgnęła ok. 1,9 tys.

To wnioski z zebranych w środę 1 lipca statystyk epidemicznych JSW i PGG. Już wcześniej środowego poranka władze spółki Węglokoks Kraj podały, że w należącej do niej jedynej kopalni Bobrek-Piekary za ozdrowieńców uznano tego dnia wszystkie 590 osób, które od początku epidemii uległy tam zakażeniom.

W JSW w środę rano łączna liczba przypadków zakażeń od początku epidemii wynosiła 3880 (od wtorku wzrost o 6). Nowi zarażeni to pięciu pracowników kopalni Budryk (od początku epidemii do środy koronawirusa stwierdzono tam u 294 pracowników) i jeden kopalni Borynia (414).

W pozostałych kopalniach JSW nie przybyło w ciągu ostatniej doby osób zakażonych: w kopalni Pniówek od początku epidemii ich liczba wyniosła 1601, w kopalni Zofiówka 1180, w kopalni Jastrzębie-Bzie 387, a w kopalni Szczygłowice - cztery.

Kwarantanną w środę pozostawało objętych 119 pracowników JSW (we wtorek o 3 więcej). Wyzdrowiało w spółce od początku epidemii 1996 osób (wzrost od wtorku o 83 osoby). Oznacza to, że liczba osób obecnie uznawanych za zarażone w JSW to 1884 - to 48,6 proc. ogółu zakażeń w spółce, czyli wyzdrowiała już ponad połowa pracowników.

W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od wtorku przybyło sześć nowych przypadków zakażenia i łącznie od początku epidemii ich liczba wzrosła do 1886. Wyzdrowiało dotąd 1589 osób - ta wartość wzrosła ostatniej doby o 27 osób. W spółce pozostaje zarażonych 297 osób, czyli 15,7 proc. ogółu zakażeń.

Od piątku PGG nie podaje danych w rozbiciu na poszczególne zakłady. Do piątku najwięcej zarażeń stwierdzono w tej spółce w kopalniach Jankowice (677), Sośnica (460), Marcel (237), Murcki-Staszic (236), Bolesław Śmiały (89), Bielszowice (72) i Ziemowit (27).

Według wcześniejszych danych m.in. 25 przypadków było też w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych, a mniejsze liczby - w pozostałych kopalniach. W środę na kwarantannie przebywało 381 pracowników PGG (dzień wcześniej - o 18 więcej).

Obok zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych było też 590 górników z należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa nie ma tam już żaden pracownik; nikt z Bobrka nie przebywa też już na kwarantannie.

Górnicy to nadal jeszcze ponad połowa (6356) z 12 tys. 686 wszystkich osób zarażonych od początku epidemii w woj. śląskim (oficjalne dane z wtorku, w tym łącznie blisko 7,8 tys. osób wyzdrowiało) i 18,5 proc. z 34 tys. 393 osób zakażonych w całej Polsce (dane oficjalne z wtorku). Śląskie pozostaje województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.