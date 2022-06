JSW rozpoczyna współpracę z uczelnią nietechniczną

Wspólny projekt edukacyjny „Kopalni Wiedzy” Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz naukowców Unibota i Uniwersytetu Śląskiego został oficjalnie zainaugurowany.

Projekt jest cyklem warsztatów z pokazami eksperymentów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

A także szkoleń skierowanych do grona pedagogicznego oraz rodziców uczennic i uczniów biorących udział w zajęciach, popularyzujących nauki ścisłe i promujących wśród młodego pokolenia zainteresowania do nauk przyrodniczych.

Taka współpraca ma przed sobą perspektywy.

W Katowicach rektor uczelni prof. Ryszard Koziołek spotkał się z prezesem JSWTomaszem Cudnym i wiceprezesem Arturem Wojtkowem.

Po wakacjach ruszą fakultatywne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające zwracać uwagę na różnorodność i piękno świata, tworzyć przestrzeń do twórczego myślenia, wzbogacać wyobraźnię i wiedzę uczestników. Zajęcia będą poprzedzone licznymi aktywnościami m.in. w mediach społecznościowych.

- Jesteśmy spółką surowcową, to z naszego węgla koksowego produkuje się stal bez której nie byłoby rozwoju gospodarki - także tej niskoemisyjnej - mówi prezes zarządu JSW Tomasz Cudny. - Chcę, by JSW była kojarzona nie tylko z firmą wydobywczą. Od lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą, stąd też nasz wspólny projekt z Uniwersytetem Śląskim. Już dziś myślimy o wyzwaniach stojących przed młodymi ludźmi. Każdy kolejny dzień przynosi nam nowe odkrycia naukowe i technologiczne, zmieniające w błyskawiczny sposób nasz świat. Chcemy, by uczestnicy projektu byli nie tylko świadomi tego procesu, ale także aktywnie w tych zmianach uczestniczyli, a nawet je kreowali.

W trakcie kilku miesięcy współpracy uczestnicy warsztatów wezmą udział w zajęciach przyrodniczych i technologicznych, które organizowane będą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - dodaje.

Perspektywiczna współpraca

- Nasza różnorodność, jako uczelni, sprawia, że mamy potężny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość - tłumaczy rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. - Jeśli dodatkowo otoczymy się firmami i instytucjami życia gospodarczego, tworząc jeden organizm pracujący ze sobą permanentnie przy dużych przedsięwzięciach, stawiający sobie wspólne cele i wyznaczający ambitne zadania, możliwości będą nieograniczone - zaznacza.

- Naszymi naturalnymi partnerami do tej pory były głównie uczelnie techniczne AGH i Politechnika Śląska. Cieszymy się, że współpraca z uczelniami rozszerzy się teraz o Uniwersytet Śląski w Katowicach - dodaje wiceprezes JSW ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków. - Ważne są dla nas społeczności lokalne i szanse na przyszłość, a przyszłość to rozwój dzieci i młodzieży. Dlatego cieszę się, że najnowszym partnerem naszej Kopalni Wiedzy JSW będzie właśnie UŚ, bo na wszystkich płaszczyznach współpracujemy zawsze z najlepszymi - wskazuje.