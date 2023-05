JSW spodziewa się kumulacji inwestycji i wyższej produkcji

JSW spodziewa się kumulacji nakładów inwestycyjnych w drugim półroczu. Spółka zakłada, że w drugiej połowie roku wyższe będą wolumeny produkcji - poinformowali przedstawiciele grupy.

"Jeśli chodzi o inwestycje, to spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach tego roku to będzie tendencja wzrostowa, z kumulacją nakładów szczególnie w trzecim i czwartym kwartale" - powiedział wiceprezes Edward Paździorko na konferencji.

W I kwartale 2023 roku grupa JSW poniosła nakłady inwestycyjne w ujęciu memoriałowym w wysokości 945,3 mln zł wobec 584 mln zł w I kwartale 2022 roku i wobec 1.119,6 mln zł w IV kwartale 2022 roku.

W ujęciu gotówkowym CAPEX grupy wyniósł w I kwartale 1.043,6 mln zł.

Wiceprezes dodał, że w ciągu najbliższych trzech lat JSW może przekroczyć średnią wartość nakładów, założoną w strategii, na poziomie ponad 2,4 mld zł rocznie.

"Zauważamy, że pierwsze trzy lata będą przekraczać tę średnią. Sądzimy jednak, że w latach obowiązywania strategii będziemy tę średnią utrzymywać" - powiedział wiceprezes.

W I kwartale produkcja węgla spadła o 10,5 proc. rdr do 3,4 mln ton. Produkcja węgla koksowego spadła o 6,9 proc. do 2,7 mln ton, a węgla do celów energetycznych spadła o 22,2 proc. rdr do 0,7 mln ton.

"Fronty były sczerpane w czwartym kwartale, weszliśmy w tematy większych zbrojeń i odbudowy frontów. Pierwszy i drugi kwartał będzie swoistym przygotowywaniem pod to, by w następnych kwartałach, czyli w drugim półroczu produkcja była większa" - podał wiceprezes.

Pytany, czy spółka zamierza zrewidować całoroczny cel dotyczący wolumenów produkcji, przypomniał, że w marcu w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło do pożaru.

"Na tę chwilę oceniliśmy wpływ na poziomie 250 tys. ton na cały wolumen. Podejmujemy jednak różne działania, by ten wolumen spróbować skompensować do końca roku. Będzie to uzależnione m.in. od ponownego wejścia do tej ściany" - powiedział Paździorko.

Prezes Tomasz Cudny poinformował, że zarząd spółki nie prowadzi obecnie ze związkami zawodowymi żadnych rozmów w sprawie zmiany warunków wynagrodzeń.

Wiceprezes Wojciech Kałuża, pytany, czy spółka rozważa przejęcie Bogdanki, odpowiedział: "Nie mamy takich planów strategicznych".