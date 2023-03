JSW stara się o nowatorskie finansowanie. Chodzi o 1,65 mld zł

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jako pierwszy w Polsce oraz jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotów z sektora wydobywczego, ma szansę na pozyskanie finansowania w formule SLL (Sustainability Linked Loan).

Jak wskazuje JSW, to ostatni element trwającego kilkanaście miesięcy procesu budowy nowej struktury finansowania, która umożliwi spółce dalszy rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem jej transformacji klimatycznej.

W sumie górnicza spółka chce pozyskać finansowanie w wysokości 1,65 mld zł i ma być ono na lepszych warunkach od dotychczasowej struktury finansowej, z której JSW korzysta.

Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskazują, że jeśli uda się to w czasach, w których ogólnoświatowa tendencja jest taka, że instytucje finansowe niechętnie wspierają sektor wydobywczy, a w szczególności sektor węglowy - to będzie to ogromy sukces JSW.

Celem pozyskania finansowania jest zapewnienie całej grupie kapitałowej JSW, zarówno finansowania bieżącej działalności, jak i rozwoju - w tym projektów ekologicznych.

Finansowanie Sustainability Linek Loan to nowoczesna i atrakcyjna forma kredytowania przedsiębiorstwa oparta o cele ESG - oznacza to zapewnienie wsparcia działań spółki w powiązaniu z określonymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

W ramach planowanej struktury prócz finansowania celów środowiskowych, spółka będzie mogła sfinansować wydatki związane z inwestycjami w działalność podstawową oraz działalność operacyjną

Uzyskane finansowanie w tej formule będzie mogło być wykorzystane na „zielone inwestycje”, które JSW już realizuje w ramach przyjętej przed rokiem ambitnej strategii środowiskowej (na realizację celów środowiskowych grupa kapitałowa JSW zobowiązała się wydać do roku 2030 prawie 4,5 mld zł).

Pieniądze pozyskane w formule SLL - wskazują władze spółki - będą mogły być wykorzystane m.in. na dalszy rozwój Programu Gospodarczego Wykorzystania Metanu (co ma ogromne znaczenie w kontekście planowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ograniczenia emisji metanu) lub na zaplanowaną budowę farm fotowoltaicznych.

- Starania o kredyt w formule SLL wpisują się w przyjętą przez grupę JSW strategię środowiskową do roku 2030, która zakłada zarówno kontynuację działalności wydobywczej z rozwojem kopalń, jak i zawiera konieczny współcześnie aspekt odpowiedzialności za wpływ spółki na środowisko naturalne - mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa JSW ds. ekonomicznych.

- Dzięki pozyskaniu finansowania w formule SLL nasza spółka w ciągu następnych kilku lat będzie mogła nie tylko realizować określone działania w zakresie zielonej transformacji, ale generalnie we wszystkich aspektach swojej działalności będzie kierować się wskaźnikami zrównoważonego rozwoju - dodaje.

Co ważne - wskazują władze spółki - środki udostępnione w transzy obrotowej przez instytucje finansowe mogą, ale nie muszą być wykorzystane, stanowiąc „bufor" bezpieczeństwa dla spółki (możliwość uruchomienia w przypadku jakichkolwiek potrzeb płynnościowych).

To istotne dla JSW, działającej na rynku koniunkturalnym. Pozwoli to uniknąć takich sytuacji jak choćby ostatni kryzys na rynkach węgla koksowego i stali w latach 2020-21, podczas którego w JSW niedobory gotówki sięgały 4,5 mld zł. Uzupełniono je m.in. poprzez umorzenie certyfikatów FIZ w wysokości 1,4 mld zł oraz uruchomienie pożyczek i kredytów.

Część linii kredytowych ma charakter walutowy (dolary i euro), co przy uzyskiwaniu znaczących wpływów ze sprzedaży węgla i koksu właśnie w tych walutach, wpłynie na obniżenie kosztów ich obsługi.

Wiceprezes JSW: to jest najlepszy moment na pozyskanie nowej struktury finansowania

Po kilkunastu miesiącach negocjacji z podmiotami finansowymi ustalono warunki nowego finansowania, tzn. niższe marże, długi okres finansowania czy okres karencji. Dodatkowo nowe finansowanie ma być trzy razy wyższe od poprzedniego, przy zachowaniu takich samych zabezpieczeń.

Nadrzędnym celem pozyskania finansowania jest zapewnienie całej Grupie Kapitałowej JSW stabilnego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

- Budowanie bezpiecznej struktury finansowania aktywów jest jednym z istotnych celów strategii grupy kapitałowej JSW, a pozyskanie długoterminowych źródeł, w tym zastąpienie kończącej się linii kredytowej nową, jest koniecznym warunkiem do jej realizacji - mówi Robert Ostrowski.

- Biorąc pod uwagę obecną, dobrą sytuację rynkową, związaną z wysokimi cenami węgla i koksu, wpływającą pozytywnie na wyniki grupy kapitałowej JSW, to jest najlepszy moment na pozyskanie nowej struktury finansowania, na korzystniejszych warunkach. Jako zarząd mamy nadzieję na pozytywny finał tego procesu, który zagwarantuje Spółce bezpieczeństwo działalności bieżącej oraz rozwojowej aż do 2030 roku. To jest bardzo ważne dla akcjonariuszy, kontrahentów oraz pracowników JSW - dodaje.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej

W skład konsorcjum banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych udzieleniem finansowania SLL na korzystnych dla JSW warunkach, wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu, Alior Bank SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski SA, PZU, PZU Życie oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. Łączne deklarowane zaangażowanie konsorcjum w finansowanie JSW wyniesie około 1,650 mln zł.

Na kwotę tę, poza kredytami w złotych, składa się między innymi kredyt terminowy wyrażony w dolarach i euro na łączną sumę stanowiącą równowartość kwoty 480 mln zł. Ostateczny termin spłaty zobowiązań względem konsorcjum miałby nastąpić 28 grudnia 2030 roku.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.