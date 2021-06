JSW szkoli z pierwszej pomocy

Coraz więcej chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Do tej pory zgłosiło się już prawie 300 chętnych, a ponad 80 osób już zostało przeszkolonych. Akcja organizowana przez JSW Szkolenie i Górnictwo (JSW SiG), spółkę z Grupy Kapitałowej JSW, potrwa do końca czerwca.