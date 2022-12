JSW szuka wiceprezesa

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej XI kadencji.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 9 grudnia 2022 roku do godz. 10.00 w kancelarii głównej spółki - Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój (kancelaria czynna w dni robocze w godz. od 6.30 do 14.00) lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie spółki (44-330 Jastrzębie-Zdrój Aleja Jana Pawła II 4)

14 grudnia 2022 roku i mogą się odbyć w dniach następnych w zależności od ilości zgłoszeń.

Informacja o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie poszczególnym osobom

dopuszczonym do rozmów kwalifikacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej a także

telefonicznie.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.