JSW tłumaczy specyfikę węgla koksowego. Bez niego nie zrealizuje się transformacji energetycznej

Węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, nadal często przez potencjalnych inwestorów oraz rynek finansowy wrzucany jest do jednego worka z węglem energetycznym, w który - w kontekście polityki zielonego ładu - niechętnie się angażują. Zatem Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) stale konsekwentnie tłumaczy, jakim surowcem węgiel koksowy jest i jakie ma zastosowanie.

Węgiel koksowy jest potrzebny do produkcji stali.

A bez stali nie dałoby się na przykład przeprowadzić transformacji energetycznej.

Żeby wyprodukować jedną tonę stali potrzeba 500-700 kg węgla koksowego. Natomiast średniej wielkości wiatrak to 200 ton węgla koksowego.

- Węgiel nie jest pojęciem jednolitym i uniwersalnym - zaznacza wiceprezes JSW Robert Ostrowski. - Wydobywamy węgiel koksowy, kluczowy surowiec w produkcji stali, bez której nie będzie farm wiatrowych czy elektromobilności. Stal jest wykorzystywana we wszystkich wdrażanych technologiach niskoemisyjnych. Uwaga sektora finansującego nie może być skierowana na koniec procesu, tj. ostatni element łańcucha dostaw, czyli wyłącznie finansowanie OZE. Trzeba patrzeć kompleksowo na cały łańcuch. Cele klimatyczne, bez stali, nie będą osiągalne lub będą trudno osiągalne - przekonuje Ostrowski.

Wskazuje przy tym, że JSW jest firmą, która dba o ochronę środowiska. Założenia strategii środowiskowej JSW do roku 2030 stanowią, że JSW ma zredukować ślad węglowy o 30 proc. i osiągnąć neutralność klimatyczną w roku 2050.

Założone cele mają zostać osiągnięte głównie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział w śladzie węglowym JSW wynosi 74 proc. Spółka, choć już jest światowym liderem w ujmowaniu metanu to chce być jeszcze lepsza zwiększając jego ujęcie do 50 proc. i zagospodarować go do 95 proc.

Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych i zwiększy produkcję prądu do 60 MWe od 2025 roku.

Również w JSW Koks prowadzona jest inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego. W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 MWe.

W strategii zapisano również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do roku 2028. Wiceprezes Ostrowski wskazuje również na elementy strategii finansowej.

Węgiel koksowy potrzebny do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu

- Nasza strategia zakłada zbudowanie zrównoważonych finansów: chcemy oprzeć strukturę finansowania rozwoju na długoterminowych źródłach m.in. w formie kredytów, pożyczek a także zielonych obligacji - zaznacza Ostrowski.

- Bardzo ważne jest budowanie świadomości tego czym zajmuje się JSW - zaznaczył podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie Andrzej Kopyrski, dyrektor zarządzający Pionu Inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju. - Widząc ekologiczną transformację JSW, wpisuje się ona w cele PFR. Deklarujemy gotowość wsparcia inwestycji - dodał Andrzej Kopyrski.

Natomiast Rebecca Lentini, sekretarz generalna Stowarzyszenia Surowców Krytycznych w Brukseli wskazała, że węgiel koksowy znajduje się na liście surowców strategicznych UE.

- Jest on potrzebny Unii Europejskiej do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Unia potrzebuje węgla koksowego, a jego wydobycie nakładów finansowych - podkreśliła Rebecca Lentini.

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

