JSW: Tomasz Cudny ponownie wybrany na prezesa

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal WNP.PL, Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrała 10 maja na stanowisko prezesa zarządu XI kadencji Tomasza Cudnego, który dotąd kierował spółką.

Ogłoszone w marcu postępowanie kwalifikacyjne dotyczące zarządu nowej, XI kadencji, obejmowało stanowisko prezesa JSW oraz czterech wiceprezesów zarządu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na te stanowiska odbyły się 10 maja 2022 roku.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu WNP.PL tego samego dnia Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko prezesa zarządu XI kadencji Tomasza Cudnego, dotychczasowego szefa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wiceprezesami JSW będą osoby, które do tej pory pełniły funkcje wiceprezesów zarządu. Tym samym mamy nowy-stary zarząd JSW.

Prezes JSW z górniczym doświadczeniem

Tomasz Cudny ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do kierownika Działu Robót Górniczych, zastępcy kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Pracował w oddziałach wydobywczych robót przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego pokładu węgla, oraz wraz z zespołem opracował możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych w sąsiedztwie zrobów.

W latach 2007-2010 pracował jako Główny Specjalista w Zespole Logistyki i Przetargów w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) Następnie pełnił funkcje kierownicze w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został prezesem zarządu KHW S.A., a w 2017 roku prezesem zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie pracował do 2018 roku. W latach 2019-2021 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauronu Wydobycie.

Stary-nowy prezes

W poprzedniej, X kadencji zarządu JSW początkowo funkcję prezesa spółki sprawował Włodzimierz Hereźniak, który został w styczniu 2021 roku odwołany ze stanowiska, w połowie trzyletniej kadencji, bez podania przyczyn. Jego następczynią od marca 2021 roku do lipca 2021 roku była Barbara Piątek. Po jej odwołaniu czasowo funkcję prezesa pełnił oddelegowany z Rady Nadzorczej Stanisław Prusek. Po nim stery JSW objął Tomasz Cudny.

Wybrany teraz na prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny sprawował funkcję prezesa od sierpnia 2021 roku, wykonując również obowiązki wiceprezesa ds. rozwoju.

Portal WNP.PL pisał już o tym, że najpewniej Tomasz Cudny zostanie wybrany prezesem JSW. Czytaj więcej na ten temat: Niebawem poznamy nowy zarząd JSW. Prezesem zostanie najpewniej Tomasz Cudny

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, co oznacza strategiczne znaczenie gospodarcze i wiąże się z wysokim ryzykiem dostaw dla przemysłu europejskiego. Ostatnio w kopalniach JSW: Zofiówka oraz Pniówek doszło do katastrof górniczych. Ich okoliczności badają powołane do tego komisje.