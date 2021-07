JSW traci prezesa i trzech członków zarządu. Barbara Piontek odwołana

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała w piątek (9 lipca) ze stanowisk prezes firmy Barbarę Piontek oraz dwóch członków zarządu: Tomasza Dudę i Włodzimierza Hereźniaka. Inny wiceprezes, Jarosław Jędrysek, zrezygnował ze stanowiska - podała spółka.

Tymczasowo obowiązki prezesa ma pełnić prof. Stanisław Prusek, członek rady nadzorczej.

Do pracy w zarządzie został też delegowany inny członek rady, Michał Rospędek, który będzie pełnił funkcje wiceprezesów ds. handlu oraz ds. rozwoju.

Barbara Piontek była prezesem JSW od początku marca 2021 roku.

Dymisji Piontek i Tomasza Dudy domagały się reprezentatywne organizacje związkowe z JSW.

Do czasu wyłonienia nowego szefa zarządu JSW, obowiązki prezesa spółki ma pełnić - decyzją rady nadzorczej - oddelegowany do zarządu członek Rady, prof. Stanisław Prusek - dotąd dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Ma on kierować zarządem JSW do czasu powołania nowego prezesa, jednak nie dłużej niż do 8 października br. Prusek będzie też pełnił funkcję wiceprezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

W zarządzie JSW pozostaje wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę spółki. Teraz będzie pełnił również czasowo funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych.

Prezes na cztery miesiące

Barbara Piontek kierowała zarządem JSW od początku marca 2021 roku. Wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Duda pełnił tę funkcję od lutego 2020 roku. Jarosław Jędrysek został wiceprezesem ds. ekonomicznych w maju br.; także wówczas do zarządu spółki dołączył - jako wiceprezes ds. handlu - Włodzimierz Hereźniak, który do stycznia 2021 r. był prezesem JSW.



Przed objęciem funkcji w JSW Barbara Piontek była m.in. wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przewodniczącą rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej i wykładowcą akademickim. Tomasz Duda był wiceprezesem JSW od lutego 2020 roku; wcześniej był związany zawodowo z Polską Grupą Górniczą.