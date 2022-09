JSW uruchamia duży projekt dotyczący metanu

- Projekt będzie realizowany w kopalni Pniówek. Chcemy najpierw uszczelnić stare zroby poeksploatacyjne - mówi portalowi WNP.PL Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Już dziś JSW jest liderem odmetanowania kopalń z efektywnością na poziomie od 35 do 42 proc., przy średniej światowej, która nie przekracza 30 proc.

Dotyczy to, wskazuje Artur Badylak, przede wszystkim metanu ujmowanego z pokładów, w których prowadzone jest wydobycie.

Tymczasem metan migruje także z nieczynnych wyrobisk, choć w tym przypadku jego stężenie jest dużo mniejsze i charakteryzuje się znaczną zmiennością.

Zobacz cały wywiad z Arturem Badylakiem, dyrektorem Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej:

- W Jastrzębskiej Spółce Węglowej już od roku 2017 prowadzony jest program gospodarczego wykorzystania metanu. Kończymy go w połowie przyszłego roku - przypomina w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

- Natomiast obecnie uruchamiamy drugi, jeszcze większy projekt redukcji emisji metanu z naszych kopalń. W ramach tego nowego programu będziemy się koncentrować nie tylko na gospodarczym wykorzystaniu metanu, ale również na zwiększeniu jego ujęcia z wyrobisk dołowych. I oczywiście w całości chcemy go następnie wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - dodaje Artur Badylak.

Wskazuje przy tym, że poprzednie zadanie było ukierunkowane bardziej ekonomicznie na gospodarcze wykorzystanie metanu.

Chcą ująć znacznie więcej metanu niż dotychczas, nie wypuszczając go tym samym do atmosfery szybami wentylacyjnymi

- Natomiast teraz patrzymy też poprzez pryzmat ochrony klimatu, stąd właśnie program redukcji emisji metanu. Chcemy go ująć znacznie więcej niż dotychczas, nie wypuszczając go tym samym do atmosfery szybami wentylacyjnymi - zaznacza Badylak. - Dotychczas, jeśli chodzi o odmetanowanie, skupialiśmy się na bezpieczeństwie pracy górników. Teraz chcemy to narzędzie rozbudować. Tego metanu jest całkiem sporo, najwięcej - jak wynika z naszych analiz - w kopalni Pniówek.

- Stąd ten projekt będzie realizowany w kopalni Pniówek - wskazuje Badylak.

- Chcemy najpierw uszczelnić stare zroby poeksploatacyjne na nieczynnych poziomach eksploatacyjnych w opuszczonych rejonach kopalni. I następnie ten metan ująć w inny system odmetanowania - nie ten, który bezpośrednio służy bezpieczeństwu pracy górników. Tym drugim równoległym systemem będziemy odprowadzali ten metan na powierzchnię i będziemy go gospodarczo wykorzystywali do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jak wynika z naszych analiz, będzie to około 19 milionów metrów sześciennych rocznie, co pozwoli na produkcję około 60 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej - dodaje Artur Badylak.

W strategii środowiskowej założono, że do końca roku 2025 wszystkie projekty związane z programem redukcji emisji metanu zostaną zrealizowane

- Jeżeli chodzi o oś czasową, to założyliśmy w strategii środowiskowej, że do końca roku 2025 wszystkie projekty związane z programem redukcji emisji metanu zostaną zrealizowane. Jest to niezwykle ambitne zadanie i już teraz zakasujemy rękawy - podkreśla Artur Badylak.

Rozmawiamy również z Arturem Badylakiem o obawach związanych z możliwością włączenia metanu do systemu handlu emisjami ETS, co oznaczałoby olbrzymie koszty dla kopalń.

- To byłaby katastrofa, gdyby było to przeliczane jako ekwiwalent dwutlenku węgla - wskazuje Artur Badylak. - Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Wszystko zależy od podejścia decydentów unijnych, w którym kierunku to pójdzie - dodaje.

Warto dodać, że gdyby włączono metan do systemu handlu emisjami ETS, byłoby to o tyle nielogiczne, że przecież węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, znajduje się na liście unijnych surowców strategicznych. A kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydobywające tego typu węgiel, mogłyby takiego obciążenia nie wytrzymać.