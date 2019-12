W grudniu br. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła dwie nowe ściany wydobywcze - w kopalniach Pniówek i Borynia - zwiększając łączną liczbę eksploatowanych w spółce ścian do 27. Firma zapewnia, że ma zabezpieczony front robót również na przyszły rok.

Jak podała w środę rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer, pierwsza z uruchomionych w grudniu ścian znajduje się w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Ma być eksploatowana przez ponad dwa lata, do stycznia 2022 roku. Zaplanowano ok. 3 tys. ton dobowego wydobycia. W sumie JSW zamierza pozyskać z tego rejonu ponad 750 tys. ton węgla koksowego.

Kolejną nową ścianę uruchomiono w ruchu Borynia - części kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Również tam spodziewane jest wydobycie rzędu 3 tys. ton węgla na dobę, a w sumie do pozyskania jest ponad 615 tys. ton dobrej jakości węgla. Jego eksploatacja z tej ściany potrwa do listopada przyszłego roku.

"Aktualnie w kopalniach JSW węgiel wydobywany jest z 27 ścian. Dzięki wykonaniu w tym roku o ponad 10 kilometrów robót przygotowawczych więcej, JSW ma zabezpieczony front robót na przyszły rok" - poinformowała spółka. W sumie w tym roku w kopalniach spółki wydrążono ok. 75 km nowych wyrobisk.

Jak podał w ub. tygodniu wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko, w 2019 r. spółka wydaje na inwestycje rekordowe ponad 2 mld zł. Efektem ma być m.in. zwiększenie zdolności wydobywczych i poprawa jakości węgla. W przyszłym roku - zapowiedział wiceprezes - poziom inwestycji ma być dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej i płynnościowej.

Prawie trzecia część tegorocznych wydatków inwestycyjnych JSW (ok. 650 mln zł) dotyczy zakupów gotowych dóbr, głównie maszyn i urządzeń. Nieco mniej (ok. 580 mln zł) pochłonęły zadania z zakresu budownictwa inwestycyjnego oraz drążenie wyrobisk przygotowawczych (540 mln zł). Około 250 mln zł to koszty najmu lub leasingu maszyn i urządzeń.

Od 1 stycznia przyszłego roku sztandarowa inwestycja górnicza JSW - budowa nowej kopalni, która będzie eksploatować złoże Bzie-Dębina - ma działać w zmienionej strukturze, jako kopalnia Jastrzębie-Bzie. Do nowo budowanego zakładu dołączony będzie ruch Jastrzębie, będący obecnie częścią kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Kończące się zasoby ruchu Jastrzębie będą stopniowo sczerpywane, a uruchamiane będzie wydobycie ze złoża Bzie-Dębina, gdzie znajduje się ok. 180 mln ton węgla koksowego. Pierwsza ściana wydobywcza ma być tam uruchomiona w 2022 r.

Obowiązująca strategia JSW zakłada, że do 2030 r. produkcja węgla w kopalniach spółki wzrośnie do 18,2 mln ton (z ok. 15 mln ton w tym roku), a wydajność na jednego pracownika do ok. 870 ton węgla. Od 2020 r. udział węgla koksowego w ogólnym wydobyciu ma zostać zwiększony do 85 proc. JSW ma 952 mln ton potwierdzonych zasobów operatywnych węgla, co gwarantuje stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat.