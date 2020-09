JSW w kilka dni zdrożała o kilkaset milionów złotych

Po ponownym wpisaniu przez Komisję Europejską węgla koksowego na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU) akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), największego producenta węgla koksowego w UE, drożeją. Siódmego września 2020 roku około godziny 15.30 kurs akcji JSW zwyżkował o blisko 21 proc., a kapitalizacja firmy przekroczyła 2,3 mld zł, rosnąc od zakończenia notowań w dniu 3 września 2020 o blisko 490 mln zł.

Nowa lista surowców krytycznych ma obowiązywać przez najbliższe trzy lata i obejmuje 30 surowców, m.in. antymon, beryl, borany, chrom, fluoryt, fosforyt, gal, german, grafit, ind, kobalt, krzem metaliczny, magnez, magnezyt, metale ziem rzadkich, niob, platynowce i wolfram. W porównaniu z poprzednią listą, opublikowaną w 2017 r., obecna została rozszerzona o boksyt, lit, stront i tytan, wypadł z niej za to hel.Przychody ze sprzedaży grupy JSW w I półroczu 2020 roku wyniosły 3,5 mld zł i były o 26,5 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. To, jak komentowała spółka, efekt mniejszej sprzedaży i niższych cen sprzedaży węgla, koksu oraz węglopochodnych.Uzyskane przez grupę JSW w I półroczu 2020 średnie ceny sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) były niższe o 30,4 proc., węgla do celów energetycznych o 8 proc., a koksu o 31 proc. niż w analogicznym okresie 2019 roku.Pandemia koronawirusa oraz utrzymujące się niskie ceny węgla metalurgicznego (koksowego) mocno wpłynęły na półroczne wyniki JSW. Grupa JSW odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej.