JSW: W kopalni Pniówek zakończyła się akcja poszukiwacza

Ratownicy odnaleźli 21 października ostatniego z siedmiu zaginionych górników podczas katastrofy w kwietniu 2022 r.

Poszkodowanego odnaleziono w ścianie N-6 w okolicach kombajnu ścianowego.

Ciało górnika zostało wytransportowane na powierzchnię i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach.

Żeby dotrzeć do poszkodowanego górnika ratownicy musieli przebić się do ściany N-6 z nowo wydrążonej przecinki N-6a, zabezpieczyć skrzyżowanie, przewietrzyć wyrobisko i zdemontować elementy obudowy ścianowej.

Ratownicy pracowali w bardzo trudnych warunkach klimatycznych.

Kierownik akcji ratowniczej po konsultacjach z poszerzonym zespołem sztabu akcji podjął decyzję o otamowaniu ściany N-6 ze względu na wzrost zagrożeń w ścianie N-6 oraz w sąsiednich rejonach kopalni. Po wybudowaniu przez ratowników tamy izolacyjnej z pian ciężkich - akcja ratownicza zostanie zakończona, a następnie rejon zostanie otamowany tamą izolacyjną przeciwwybuchową z przełazami.

W akcji ratowniczej wzięło udział 26 zastępów ratowniczych

Należy przypomnieć, że pierwszy wybuch metanu w kopalni Pniówek - należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - miał miejsce 20 kwietnia 2022 r.; 12 minut po północy podczas urabiania kombajnem odcinka ściany przyległego do chodnika N-11. W strefie zagrożenia znajdowało się wtedy 42 pracowników, z tego 16 w rejonie ściany N-6.

Podczas prowadzonej akcji 39 pracowników wycofano, jednak w ścianie pozostały trzy osoby. Skierowano zatem trzy zastępy ratownicze. Ok. godziny 3.10 nastąpił drugi wybuch metanu. W zagrożonym rejonie pozostało siedem osób: górnik kombajnista, górnik sekcyjny oraz zastęp ratowniczy. 21 kwietnia o godzinie 19.40 doszło do kolejnego wybuchu metanu.

W ścianie N-6 pozostało siedmiu pracowników uznanych za zaginionych

Kierownik akcji podjął decyzję o czasowym wyłączeniu rejonu ściany N-6 z sieci wentylacyjnej przy pomocy tam izolacyjnych. Akcję zakończono 2 maja o godz. 7.43. W wyniku wybuchów metanu dziewięciu pracowników uległo wypadkom śmiertelnym, siedmiu ciężkim, a 26 powodującym czasową niezdolność do pracy. Ponadto w zaizolowanej ścianie N-6 pozostało siedmiu pracowników uznanych za zaginionych.

Akcję wznowiono w lutym tego roku. W jej ramach ratownicy między innymi zawęzili otamowany rejon do wyrobisk znajdujących się bliżej ściany N-6. Później we wrześniu akcję znowu wznowiono. W ciągu pięciu dni zdołano odnaleźć sześciu z siedmiu poszukiwanych. Potem z uwagi na trudne warunki akcję zawieszono. Później zatamowano rejon ściany i wykonano przecinkę (N-6a) z pochylni N-9 bezpośrednio do ściany N-6 w miejsce przebywania zaginionego górnika.