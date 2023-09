JSW wciąż nieźle zarabia, choć sytuacja na rynku nie pomaga

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w drugim kwartale 2023 roku wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, to mniej o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zachowuje dobre wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku, osiągając ponad 2 mld zł zysku netto.

Zysk netto w drugim kwartale tego roku osiągnął wartość około 0,8 mld zł, rok wcześniej było to blisko 1,3 mld zł.

Produkcja koksu w drugim kwartale była wyższa o 10,5 proc. niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,8 mln ton.

- Pomimo utrzymującej się obniżonej produkcji stali w Europie, jesteśmy w stanie lokować nasz węgiel koksowy i koks na rynku, uzyskując dobre wyniki finansowe - zaznacza Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW. - Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu tego roku - w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku były niższe o 21,1 proc., na co wpłynęły głównie niższe średnie ceny koksu o 28,5 proc. i węgla koksowego o 25 proc. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że dane z bieżącego półrocza porównujemy do wyjątkowego okresu z roku ubiegłego, kiedy z powodu kumulacji zakłóceń rynkowych m.in. powodzi w Australii, wybuchu wojny w Ukrainie mieliśmy do czynienia z rekordowymi cenami - dodaje Tomasz Cudny.

EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) w drugim kwartale 2023 roku wyniosła ponad 1,3 mld zł. W omawianym okresie średnia cena węgla koksowego osiągnięta przez JSW wyniosła 1 235,03 zł za tonę, tj. więcej o 1,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Natomiast średnia cena koksu w drugim kwartale 2023 roku ukształtowała się na poziomie 1 698,63 zł za tonę i w omawianym okresie była wyższa o ponad 6,9 proc. W rezultacie przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku osiągnęły poziom 4,1 mld zł.

W drugim kwartale 2023 roku kopalnie wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, to mniej o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału

W drugim kwartale 2023 roku kopalnie wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, to mniej o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Produkcja koksu w drugim kwartale była wyższa o 10,5 proc. niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,8 mln ton. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyprodukowanego w zakładach Grupy wyniosła niespełna 2 mln ton. Natomiast sprzedaż koksu w omawianym okresie osiągnęła poziom prawie 0,9 mln ton.

Na początku 2023 roku notowania węgla koksowego dynamicznie rosły na skutek nieprzewidzianych ograniczeń podaży (w tym przez warunki pogodowe, geologiczne, wypadki, utrudnienia logistyczne, strajki), osiągając maksymalny poziom 390 dolarów za tonę w lutym. Natomiast w drugim kwartale 2023 roku notowania węgla koksowego spadały w warunkach słabego globalnego popytu wynikającego z niższej produkcji stali i braku spodziewanej wcześniej odbudowy zapotrzebowania na stal, przy jednoczesnej większej podaży węgla koksowego. Notowania ustabilizowały się w maju i czerwcu 2023 roku, oscylując wokół poziomu 230 dolarów za tonę.

Mocną pozycja JSW nawet przy zawirowaniach na węglowym rynku

- To, co realizujemy, jeśli chodzi o grupę kapitałową, patrząc na strategię, na zrównoważony rozwój, przekłada się na naszą mocną pozycję nawet przy zawirowaniach na węglowym rynku - wskazywał 7 września podczas konferencji wynikowej Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Mamy wynik finansowy netto prawie 800 mln zł w drugim kwartale 2023 roku.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej przewidują, że w trzecim kwartale 2023 roku produkcja węgla będzie wyższa w porównaniu z pierwszym i drugim kwartałem.

- Tworząc plany produkcji na 2023 rok uwzględnialiśmy dostępność produkcji z kwartału na kwartał. Nie wszystko można przewidzieć. Trzeci kwartał powinien zwiększać produkcję w porównaniu z pierwszym i drugim kwartałem - mówił wiceprezes JSW Edward Paździorko podczas konferencji wynikowej.

Przypomniał on przy tym pożar, do jakiego doszło 30 marca 2023 roku w Ruchu Zofiówka na poziomie 900 metrów. Miał on przełożenie na poziom wydobycia.

Na Jastrzębską Spółkę Węglową wpływ ma głównie koniunktura panująca w sektorze stalowym

JSW dostrzega też presję na ceny węgla energetycznego. Jednak spółka nie dokonała dotąd renegocjacji cen tego surowca, który jest w przypadku JSW tylko uzupełnieniem, bowiem spółka wydobywa przede wszystkim węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali.

Na Jastrzębską Spółkę Węglową wpływ ma głównie koniunktura panująca w sektorze stalowym. Jak wskazywał podczas konferencji wynikowej 7 września wiceprezes JSW Sebastian Bartos - to kraje Azji są obecnie główną siłą napędową w światowym stalownictwie.

Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą cztery kopalnie: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce na koniec minionego roku wyniosło 21 239 pracowników.