JSW wyczekuje pomocy. Bez niej może być ciężko

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydobywa przede wszystkim węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Docelowo zamierza ona produkować wyłącznie węgiel koksowy. - Szansą dla JSW może być pomoc finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju, która powinna być przyznana do końca listopada. Pozwoli na kontynuację programu inwestycyjnego nawet przy niekorzystnym otoczeniu makroekonomicznym. Jeśli jednak pomoc nie zostanie przyznana, to liczyć się trzeba z dalszym cięciem kosztów i ograniczeniem inwestycji - komentuje dla portalu WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku.

Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypomina, że JSW wciąż czeka na środki z PFR-u z uwagi na straty, jakie odniosła w wyniku pandemii koronawirusa.

- Niestety nadal tych pieniędzy spółka nie otrzymała, chociaż bardzo ich potrzebuje - podkreśla Paweł Kołodziej.

Z kolei Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, zaznacza, że recesja wywołana pandemią koronawirusa dotyczy całej gospodarki, więc oglądanie się na pomoc publiczną może być złudne. - Rząd ma bowiem dzisiaj większe zmartwienia, o większej skali problemach społecznych, niż ratowanie kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej - ocenia Jerzy Markowski.