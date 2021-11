JSW wydobędzie mniej węgla, niż zakładała

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podał, że dokonał weryfikacji podstawowych założeń operacyjnych na 2021 rok i przedstawił zaktualizowany cel operacyjny w zakresie produkcji węgla w 2021 roku, w stosunku do danych zawartych w przyjętej Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych na lata 2020-2030. Założenia operacyjne w zakresie produkcji węgla na 2021 rok zostały zaktualizowane z poziomu ok. 16 mln ton zgodnie z przyjętą strategią, do poziomu 13,8 mln ton.