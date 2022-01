JSW wydobyła mniej węgla niż rok wcześniej

Produkcja węgla ogółem w grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniosła w czwartym kwartale 2021 roku 3,57 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o ok. 7 proc., natomiast rok do roku niższa o ok. 5,2 proc.

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,75 mln ton i była wyższa w porównaniu do trzeciego kw. 2021 r. o ok. 1,5 proc., natomiast w stosunku do czwartego kw. 2020 r. niższa o ok. 2,2 proc.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła w czwartym kwartale ok. 0,82 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o ok. 30,8 proc., a niższa rok do roku o ok. 14,1 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,80 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o ok. 7,4 proc., a rok do roku niższa o ok. 4,9 proc.