Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała ponad 2 mld zł zysku netto, przy spadku przychodów o ponad 21 proc. - Mimo trudności, z jakimi mierzy się cała branża węglowa, JSW utrzymuje dobrą pozycję na rynku - ocenił prezes Tomasz Cudny.

EBITDA grupy JSW w II kwartale 2023 r. wyniosła ok. 1,37 mld zł wobec ok. 3,27 mld zł zysku EBITDA przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus przewidywał wynik EBITDA na poziomie 1,272 mld zł.

Zysk netto jednostki dominującej w II kw. 2023 roku wyniósł 780,6 mln zł wobec 2.358,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 961,4 mln zł wobec 2.903,2 mln zł zysku rok wcześniej i wobec 916 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek.

Przychody grupy JSW wyniosły w drugim kwartale 4.139,4 mln zł wobec 5.972,3 mln zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,03 mld zł.

Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 1,169 mld zł do 1,425 mld zł. Mediana wynosiła 1,247 mld zł.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła, według wyliczeń, ok. 1,647 mld zł.

Prezes JSW: Mimo trudności branży węglowej, JSW utrzymuje dobrą pozycję na rynku

"Mimo trudności, z jakimi mierzy się cała branża węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa utrzymuje dobrą pozycję na rynku" - ocenił prezes JSW Tomasz Cudny, komentując wyniki.

"Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2022, były niższe o 21,1 proc., na co wpłynęły głównie niższe o 28,5 proc. średnie ceny koksu i niższe o 25 proc. ceny węgla koksowego. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że dane z bieżącego półrocza porównujemy do wyjątkowego okresu z roku ubiegłego, kiedy z powodu kumulacji zakłóceń rynkowych, m.in. powodzi w Australii czy wybuchu wojny w Ukrainie, mieliśmy do czynienia z rekordowymi cenami" - wyjaśnił prezes JSW.

W samym drugim kwartale br. zysk netto JSW wyniósł ok. 0,8 mld zł. "Pomimo utrzymującej się obniżonej produkcji stali w Europie, jesteśmy w stanie lokować nasz węgiel koksowy i koks na rynku, uzyskując dobre wyniki finansowe" - ocenił Tomasz Cudny. Podkreślił, że JSW stawia na rozwój "zrównoważonych i efektywnych sposobów wydobycia oraz inwestycje w nowoczesne technologie, które pozwolą osiągnąć długoterminowe zyski".

EBITDA Grupy w drugim kwartale tego roku wyniosła ponad 1,3 mld zł. Osiągnięta przez JSW średnia cena węgla koksowego w tym okresie wyniosła 1235,03 zł za tonę, czyli 1,1 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast średnia cena koksu w drugim kwartale br. ukształtowała się na poziomie 1698,63 zł za tonę i była wyższa kwartał do kwartału o ponad 6,9 proc.. Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 wyniosły 4,1 mld zł.

Kopalnie JSW wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, czyli o 1,9 proc. mniej

W drugim kwartale tego roku kopalnie JSW wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, o 1,9 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Produkcja koksu w drugim kwartale była wyższa o 10,5 proc. niż w kwartale poprzednim i wyniosła 0,8 mln ton. Sprzedaż węgla z kopalń JSW do odbiorców zewnętrznych wyniosła niespełna 2 mln ton, a sprzedaż koksu sięgnęła prawie 0,9 mln ton.

Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW (w ujęciu gotówkowym) przeznaczono w drugim kwartale tego roku pawie 1 mld zł - o 5,6 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. "Jeśli jednak wziąć pod uwagę porównanie pierwszego półrocza 2023 i tego samego okresu rok wcześniej - jest to wzrost o ponad 56 proc." - podała w środę spółka.

Wzrost wielkości inwestycji wobec minionego roku to efekt przede wszystkim modernizacji wielu sekcji obudów zmechanizowanych oraz podziemnych urządzeń transportowych, wzrostu nakładów na zakłady przeróbki mechanicznej węgla, ochronę środowiska czy budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin.

Grupa kapitałowa JSW zatrudnia obecnie ponad 30,8 tys. pracowników, z czego przeszło 21,1 tys. osób to pracownicy samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.