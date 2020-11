JSW z ponad miliardową stratą

Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała po trzech kwartałach 2020 roku 1088,6 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 704,4 mln zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z opublikowanego w czwartek 19 listopada kwartalnego sprawozdania finansowego. Niższe o prawie jedną czwartą były również przychody.

Przychody JSW spadły w pierwszych trzech kwartałach o 24,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

To efekt m.in spadku cen węgla i koksu

Koncern zakończył trzy kwartały stratą w wysokości ponad miliarda złotych.



Przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniosły 5 183,7 mln zł i były o 1 677,7 mln zł, tj. 24,5 proc. niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku.



Spadek przychodów to efekt niższej o ponad miliard zł sprzedaży węgla – przychody z tego tytułu były mniejsze o 28,4 proc. niż rok wcześniej. O 22 proc. spadły również przychody ze sprzedaży koksu. -



Niższe przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu są wynikiem uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio: węgla metalurgicznego (koksowego) o 219,59 zł/t, tj. o 32,4 proc., węgla do celów energetycznych o 25,51 zł/t, tj. o 9,3 proc. oraz koksu o 365,15 zł/t, tj. o 32,7 proc.- tłumaczy spółka.



Mniejsze przychody rzutowały na wyniki finansowe. W pierwszych dziewięciu miesiącach JSW zanotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 158,8 mln zł wobec osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku zysku w wysokości 1 656,9 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 1 234,1 mln zł. Rok wcześniej JSW mogła się pochwalić zyskiem operacyjnym w wysokości 956,3 mln zł.



- Wynik netto wyniósł minus 1 088,6 mln zł i był niższy o 1 793 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku – czytamy w raporcie.



JSW wskazuje, że poniosła znaczące koszty pracy związane z zachorowaniami pracowników na COVID–19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe.



W związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi grupa poniosła koszty związane m.in. z zakupem namiotów, termometrów bezdotykowych, kombinezonów biologicznych, masek medycznych, rękawiczek, środków oraz sprzętu służących do dezynfekcji. Ponadto JSW wsparła instytucje państwowe w walce z epidemią SARS-CoV-2 przekazując darowizny zarówno finansowe jak i materialne. Łączne koszty poniesione na walkę z pandemią SARS-CoV-2 w grupie wyniosły 84,6 mln zł. JSW informuje też o inwestycjach – w pierwszych trzech kwartałach spółka poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1 082,2 mln zł i były one niższe niż w tym samym okresie 2019 roku o 11,8 proc.



W skali trzeciego kwartału strata netto jednostki dominującej grupy JSW w trzeciego kwartału 2020 roku wyniosła 116,1 mln zł wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej - podała grupa w raporcie. Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 111,8 mln zł wobec 260,5 mln zł zysku przed rokiem, a zysk EBITDA 162,1 mln zł wobec 514,1 mln zł zysku rok wcześniej.