JSW z zyskiem netto o grube miliardy większym niż rok wcześniej

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2022 wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o niemal 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firmy.

Grupa JSW w 2022 roku wydobyła około 14,1 mln ton węgla ogółem, czyli o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja koksu w 2022 roku w grupie JSW wyniosła 3,2 mln ton, co licząc rok do roku oznaczało spadek o ponad 12 proc.

W 2022 roku grupa JSW sprzedała odbiorcom zewnętrznym ponad 10 mln ton węgla, w tym około 6,4 mln ton węgla koksowego, a odbiorcom wewnętrznym około 4,4 mln ton i był to węgiel koksowy. Sprzedaż koksu przekroczyła 3,2 mln ton.

Grupa JSW w 2022 roku odnotowała blisko 7,6 mld zł zysku netto. - Nasze rekordowe wyniki finansowe to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu - stwierdził Tomasz Cudny, prezes JSW.

Blisko 11 mln ton węgla koksowego i 3,2 mln ton koksu

Produkcja samego węgla koksowego wyniosła w minionym roku blisko 11 mln ton i była na poziomie z roku poprzedniego, bo tylko o 0,2 proc. mniejsza niż w 2021. Produkcja węgla energetycznego wyniosła w 2022 roku ponad 3 mln ton i była o 12,3 proc. większa niż w 2021 roku.

Natomiast produkcja koksu w 2022 roku w grupie JSW wyniosła 3,2 mln ton, co licząc rok do roku oznaczało spadek produkcji o ponad 12 proc.

W 2022 roku grupa sprzedała odbiorcom zewnętrznym ponad 10 mln ton węgla (-2,5 proc. rok do roku), w tym około 6,4 mln ton węgla koksowego (-7,1 proc. rok do roku), a odbiorcom wewnętrznym około 4,4 mln ton (-5,6 proc. rok do roku) i był to węgiel koksowy.

W 2022 roku ceny węgla koksowego i koksu znacznie wzrosły

W 2022 roku w porównaniu do poprzedniego roku ceny węgla koksowego i koksu wzrosły, odpowiednio o prawie 144 proc. i 72 proc. To, jak wskazała JSW, skutkowało wyższymi o 91 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży w porównaniu do 2021 roku, które ukształtowały się na poziomie prawie 20,2 mld zł.

- Rok 2022 zapamiętamy jako rok, w którym diametralnie zmieniło się oblicze globalnej gospodarki. Nowa sytuacja geopolityczna w Europie wywołała niepewność u producentów stali dając w marcu 2022 r. impuls do krótkotrwałego rekordowego wzrostu notowań węgli koksowych do poziomu ponad 600 USD/t - komentuje Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW, cytowany w komunikacie.

- W kolejnych miesiącach notowania systematycznie spadały. W drugiej połowie roku zmagaliśmy się z drastycznym ograniczeniem produkcji stali w UE, wyłączaniem wielkich pieców, ograniczeniem dostępności portów morskich w warunkach nadpodaży koksu na rynku europejskim oraz niepewnością rozwoju sytuacji rynkowej w warunkach zagrożenia kryzysem energetycznym i rosnących kosztów - mówi Tomasz Cudny.

Grupa JSW w 2022 roku odnotowała blisko 7,6 mld zł zysku netto wobec około 0,95 mld zł zysku netto w 2021 roku.

- Nasze rekordowe wyniki finansowe, to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu - stwierdził Tomasz Cudny.

JSW w 2022 roku poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości około 2 mld zł, co oznacza, że były one wyższe niż w 2021 roku o 48,8 proc. Nakłady przeznaczono przede wszystkim na rozbudowę oraz budowę nowych poziomów w kopalniach dla zapewnienia bieżących oraz przyszłych zdolności produkcyjnych.

Grupa JSW w okresach koniunktury odkłada część pieniędzy na gorsze czasy

Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek grupy w 2022 roku wyniosły 645,3 mln zł i były wyższe od poniesionych w 2021 roku o około 85 proc. Wyższe nakłady na inwestycje związane są m.in. z modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej oraz budową bloku energetycznego w koksowni „Radlin”.

Grupa JSW w okresach koniunktury odkłada część generowanych nadwyżek pieniężnych na specjalnie w tym celu utworzonym JSW Stabilizacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym („FIZ”).

W 2022 roku spółka zasiliła JSW Stabilizacyjny FIZ kwotą 4,2 mld zł. Na koniec roku 2022 wysokość aktywów netto funduszu wyniosła 4,9 mld zł. Fundusz jest dla GK JSW „polisą na przyszłość”. Będzie wsparciem w okresie potencjalnej dekoniunktury.