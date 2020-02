JSW zaktualizowała strategię

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zatwierdziła strategię grupy z uwzględnieniem spółek zależnych na lata 2020-2030. Stanowi ona aktualizację dotychczas realizowanej strategii z 2017 r. i zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 r. Wydobycie węgla ma wzrosnąć do 18 mln ton, a nakłady inwestycyjne zaplanowano na 24.5 mld zł.

W strategii wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które mają wspomagać dążenie JSW do zwiększenia wartości firmy i całej grupy. Jak wskazano, wyznaczone zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Misją JSW ma być "umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości spółki z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy".

Natomiast wizja JSW brzmi "dostawca strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce".

Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%.

Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85 proc. od 2021 roku.

Bezpieczne JSW - dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Efektywne JSW:

Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie.

Ograniczanie wpływu na środowisko.

Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników.

Elastyczna Organizacja 4.0 - rozwój poprzez innowacje.

Działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.

Zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową (metan, gaz koksowniczy).

Wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu i nadzorze nad jakością produktów GK JSW, wprowadzaniu innowacyjnych technik badawczych.

We wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrażane rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko naturalne.

Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wpływu na klimat, śladu węglowego oraz pozostałych emisji.

Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.