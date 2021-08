JSW ze stratą netto 169 mln zł w drugim kwartale

Jednostka dominująca grupy JSW miała w drugim kwartale 2021 roku stratę netto na poziomie 169 mln zł, w porównaniu do 765,4 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 151,1 mln zł, wobec 907,2 mln zł straty przed rokiem. Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 2,179 mld zł, w stosunku do 1,460 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku – podała spółka w raporcie kwartalnym.

Wyższe zapasy niższe inwestycje

Produkcja węgla JSW w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła do 6,8 mln ton, z 6,7 mln ton. W samym drugim kwartale produkcja wyniosła blisko 3,5 mln ton, wobec 3,4 mln ton przed rokiem. Z tego prawie 2,8 mln ton była to produkcja węgla metalurgicznego, a 0,7 mln ton - węgla do celów energetycznych.Produkcja koksu wyniosła w pierwszym półroczu 1,84 mln ton (wzrost o ok. 18,6 proc. rdr), a w drugim kwartale 927 tys. ton (wzrost o 1,1 proc. rdr).Średnia cena węgla koksowego spadła w pierwszym półroczu o 14,5 proc. rdr, do 416,86 zł/t, a średnia cena koksu wzrosła o 21,7 proc. do 1.009,77 zł/t.Na koniec czerwca JSW miała 1,41 mln ton zapasów węgla i ok. 145,8 tys. ton koksu. Na koniec 2020 roku zapasy wynosiły odpowiednio: 2,18 mln ton i 183,1 tys. ton.Wydatki na inwestycje w grupie JSW wyniosły w pierwszym półroczu 931,5 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były niższe o 30,2 proc. rdr.