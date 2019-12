JSW: Zwiększą wydobycie węgla koksowego, połączą ze sobą kopalnie

W strategii rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) jest zapis, że do roku 2030 wydobycie w niej wzrośnie do 18 milionów ton. Ten plan jest konsekwentnie realizowany. Za dwa lata ma ruszyć pierwsza ściana w kopalni Bzie-Dębina, do roku 2030 będzie się w tej kopalni wydobywać ponad 2 miliony ton. W przyszłym roku w JSW szykują się też zmiany organizacyjne.





Z roku na rok udział węgla koksowego w produkcji JSW jest coraz większy. W roku 2018 wyniósł on prawie 68 proc, a w tym wynosi nieco więcej niż 70 proc. W spółce czekają jednak na efekt uruchomienia zmodernizowanych zakładów przeróbczych w kopalni Knurów-Szczygłowice oraz w kopalni Budryk. W Szczygłowicach zakład już działa, Budryk i Knurów mają ruszyć do końca roku. W przyszłym roku udział węgla koksowego w ogólnym wydobyciu JSW ma zwiększyć się do około 80 proc.