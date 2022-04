JSW zwiększyła produkcję i sprzedaż węgla

W pierwszym kwartale 2022 roku produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyniosła 3,77 mln ton, a produkcja koksu 0,88 mln ton. Produkcja węgla wzrosła w ujęciu rocznym, a koksu nieznacznie spadła.

Produkcja węgla ogółem była wyższa w ujęciu rocznym o 11 proc.

Z kolei produkcja węgla koksowego w JSW zwiększyła się o 3,3 proc. rok do roku.



Wzrost produkcji węgla do celów energetycznych wyniósł za to niemal 45 proc.

- sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 4,06 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o ok. 6,7 proc., a w porównaniu do I kwartału 2021 r. wyższa o ok. 6,1%;



- sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,92 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o ok. 5,3 proc., a w porównaniu do I kwartału 2021 r. niższa o ok. 2,5 proc.;



- sprzedaż wewnętrzna wyniosła ok. 1,24 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o ok. 8,4 proc., a w porównaniu do I kwartału 2021 r. wyższa o ok. 1,4 proc.;

- sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,14 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o ok. 10,3 proc., a w porównaniu do I kwartału 2021 r. wyższa o ok. 36,9 proc.;

- sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w I kwartale 2022 r. ok. 70 proc. wolumenu ogółem.



Wyniki operacyjne segmentu koksowego w I kwartale 2022 r. były następujące:

- produkcja koksu ogółem w I kwartale 2022 r. wyniosła 0,88 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o ok. 1,9 proc., a w stosunku do I kwartału 2021 r. odnotowała spadek o ok. 4,5 proc.;

- sprzedaż koksu ogółem w I kwartale 2022 r. wyniosła 0,95 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o ok. 7,2 proc., a w stosunku do I kwartału 2021 r. niższa o ok. 6,3 proc..

Poniżej tabela z wybranymi wskaźnikami produkcyjnymi JSW: