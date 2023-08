Jubileuszowy konkurs PGG. Nagrody kuszą

Już co najmniej 166 pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) liczyć może na wylosowanie nagród specjalnych (w wysokości 2 tys. zł) za szczególną aktywność w jubileuszowej edycji konkursu BHP "Pracuję bezpiecznie", który organizowany jest już od 20 lat.

Pierwszy etap "Pracuję bezpiecznie" (czyli eliminacje internetowe) dobiegnie końca we wrześniu.

W tej fazie zmagań uczestnicy rozwiązują testy na komputerach lub smartfonach przez portal pracownika PGG.

Najlepsi awansują do półfinałów (60 najlepszych), a potem do finału (10 mistrzów BHP).

Jak wskazano na stronie Polskiej Grupy Górniczej, każdego roku od wiosny do jesieni tysiące górników PGG przystępują do dobrowolnej, wieloetapowej rywalizacji, w której najlepsi znawcy przepisów i zasad bezpiecznej pracy w kopalniach zdobywają w finale cenne nagrody pieniężne a także uznanie kolegów i przełożonych, procentujące na ścieżce rozwoju zawodowego.

W tym roku z okazji jubileuszu wysokość nagród jest najwyższa w historii konkursu

W tym roku z okazji jubileuszu wysokość nagród jest najwyższa w historii konkursu: zdobywca pierwszego miejsca otrzyma czek na 12000 zł, drugiego - 8500 zł, a trzeciego - 6500 zł. Każdy z pozostałych finalistów zdobędzie czek na 2000 zł. Ale to nie wszystkie zachęty do uczestnictwa, dzięki którym konkurs „Pracuję bezpiecznie” cieszy się ogromną popularnością pracowników PGG - w tegorocznych eliminacjach rywalizuje około 2 tys. osób.

W tegorocznej edycji wzrosły nie tylko nagrody główne, ale atrakcyjniejszy jest system nagradzania pracowników w eliminacjach zakładowych (konkursem objęte są wszystkie kopalnie i oddziały PGG z wyjątkiem pracowników działów BHP, centrali, dozoru wyższego i kierownictwa oraz zwycięzców poprzednich edycji).

Na poziomie eliminacji nagradza się teraz więcej osób - nagrody są bowiem przyznawane za trzy pierwsze miejsca w każdym miesiącu rywalizacji. Dodatkowo aktywni pracownicy, którym nie uda się zakwalifikować do finału konkursu, mają szansę na nagrodę w wysokości 2000 zł.

- Na koniec lipca do nagród specjalnych, które będą losowane podczas półfinału i finału mamy zakwalifikowanych 166 osób - wyjaśnia pomysłodawca konkursu i dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polskiej Grupy Górniczej Grzegorz Ochman, cytowany na stronie spółki. Ocenia on, że aktywność uczestników jest w tym roku o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem: objawia się to liczbą rozwiązanych testów próbnych oraz punktowanych.

- Dwie dekady konkursu to wiele tysięcy uczestników i kilkadziesiąt milionów pytań testowych! Bardzo miło też spotykać pracowników, którym konkurs BHP stworzył możliwość awansu i sprawił że ich kariera zawodowa nabrała tempa - mówi dyrektor Ochman.

Pierwszy etap "Pracuję bezpiecznie" (czyli eliminacje internetowe) dobiegnie końca we wrześniu

Pierwszy etap "Pracuję bezpiecznie" (czyli eliminacje internetowe) dobiegnie końca we wrześniu. W tej fazie zmagań uczestnicy rozwiązują testy na komputerach lub smartfonach przez portal pracownika PGG. Najlepsi awansują do półfinałów (60 najlepszych), a potem do finału (10 mistrzów BHP).

Zgodnie z tradycją konkursu finał rozgrywany jest zawsze w tej kopalni, której reprezentant stanął na najwyższym podium rok wcześniej. Odbędzie się w listopadzie w Rybniku, gdyż w 2022 r. zwyciężył Mateusz Wilczek z ruchu Jankowice kopalni ROW. Drugie miejsce rok temu wywalczył Adam Prychocen z kopalni Mysłowice-Wesoła a trzecie Damian Stokłosa z kopalni Ziemowit.

Organizatorzy "Pracuję bezpiecznie" na podstawie dotychczas rozwiązanych testów szacują, że liderem pod względem aktywnego uczestnictwa jest (nie po raz pierwszy) załoga kopalni Mysłowice-Wesoła. Za nią plasują się w tej chwili górnicy ruchu Chwałowice kopalni ROW oraz gliwickiej kopalni Sośnica.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.