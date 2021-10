Już czas na ofensywę Polski ws. Turowa

Delegacjom Polski i Czech nie udało się uzgodnić treści porozumienia w sprawie kopalni Turów. - Należy przejść do ofensywy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Mamy mnóstwo argumentów prawnych - komentuje dla WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, były wiceminister aktywów państwowych. Według Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki bezsporne jest to, że nie możemy wstrzymać eksploatacji w kopalni Turów, bowiem nie możemy pozbawić się 7 procent energii z naszego bilansu energetycznego. - Nie mówiąc już o katastrofie społecznej w rejonie Bogatyni. Oczywiście nie powinniśmy żadnej kary płacić - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Jerzy Markowski.

Tzw. "ekolodzy" prowadzą do energetycznej zapaści

Sprawę Turowa komplikują wybory

- I tu trzeba zacząć mówić prawdę i przestać udawać, że nie wiemy o co chodzi. Cały atak na polską kopalnię Turów nie jest zmową Czechów i Niemców, ale świadomą destrukcyjną działalnością zmierzającą do katastrofy energetycznej w Polsce, którą od lat uprawiają tzw. ekoaktywiści z różnych organizacji zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju - zaznacza Jerzy Markowski.I zwraca uwagę, że to te organizacje inspirują zarówno Komisję Europejską, jak i stronę czeską, a w Polsce Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do wydawania decyzji, które w prostej drodze prowadzą do ubóstwa energetycznego w Polsce.- To właśnie ci ekoaktywiści dostarczają opracowań i wsparcia intelektualnego przeciwko polskiej elektroenergetyce, czego najlepszym dowodem są: omawiane kłopoty Turowa, zablokowana koncesja dla Złoczewa, zablokowana koncesja dla Orzesza, czy poważne kłopoty z rozszerzeniem koncesji w Lubelskim Zagłębiu Węglowym dla Bogdanki - podkreśla Jerzy Markowski. - A teraz ci ekoaktywiści zabierają się jeszcze za wstrzymanie wydobycia w dziewięciu polskich kopalniach węgla kamiennego, kwestionując ich prawo do koncesji. Doprawdy trudno o bardziej czytelny przykład działalności wymierzonej przeciwko polskiej gospodarce. To wszystko razem prowadzi do zapaści energetycznej w Polsce, na którą my musimy natychmiast zareagować - dodaje Jerzy Markowski.Czytaj także: Śląskie kopalnie fedrują nielegalnie? Greenpeace domaga się wstrzymania zezwoleń Jego zdaniem nie jest to zadanie dla premiera. Ale jest to zadanie w pierwszej kolejności dla zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, a nade wszystko dla ministra klimatu i środowiska, który nadzoruje Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz dla ministra aktywów państwowych, który odpowiada za politykę energetyczna państwa.Jerzy Markowski zauważa, że w zachowaniu Czechów jest również aktywny pierwiastek polityczny, związany z wyborami parlamentarnymi w Czechach, jakie odbędą się w październiku.- Ale bez względu na to, kto te wybory wygra, ten temat dla Czechów pozostanie nadal aktualny - podkreśla Markowski. - Natomiast wiara, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam zrezygnuje z jakiegokolwiek postępowania, czy zmieni jakąś dotychczasową decyzję - jest złudna. TSUE jest sądem, do którego zgłoszono przewinienie silnie umotywowane przez tzw. „organizacje ekologiczne” i musi się do tego odnieść. Bezsporne jest to, że nie możemy wstrzymać eksploatacji w kopalni Turów, bowiem nie możemy pozbawić się 7 procent energii z naszego bilansu energetycznego. Nie mówiąc już o katastrofie społecznej w rejonie Bogatyni. Oczywiście nie powinniśmy żadnej kary płacić - zaznacza Jerzy Markowski.Jego zdaniem nie możemy również szukać wroga wyłącznie poza granicami kraju.- Ani Czesi, ani Niemcy nie mają bowiem żadnego interesu w tym, aby zaniechać wydobycia w Turowie oraz produkcji energii w Elektrowni Turów. Obydwa te kraje są - podobnie jak Polska - u progu potężnego deficytu energetycznego - zaznacza Jerzy Markowski. - Reasumując: problem jest nasz, ale problem ten jest do rozwiązania. I to nie w kategoriach konfliktu międzynarodowego, ale merytorycznej dyskusji prowadzonej przez ludzi, którzy mają wiedzę i dyplomy wyższych uczelni technicznych, a nie tylko legitymacje partyjne - podsumowuje Jerzy Markowski.W czeskich mediach również temat sporu wokół kopalni Turów zajmuje wiele miejsca. Według źródeł dziennika Hospodářské noviny, zbliżonych do negocjacji, przyjęcie porozumienia uniemożliwił sam premier Andrej Babiš, gdyż obawiał się negatywnej reakcji ekologów i mediów na tydzień przed wyborami.Czeskie media zwracają uwagę, że w sporze nie chodzi o pieniądze, bo ani Czechy, ani Kraj Liberecki nie będą miały nic z pieniędzy, które popłyną z unijnych kar.- Taka postawa może być elementem polskiej taktyki negocjacyjnej mającej na celu zaostrzenie sytuacji w negocjacjach w sprawie Turowa przed czeskimi wyborami. Polacy obawiają się, że po wyborach nikt ze strony czeskiej przez długi czas nie będzie chciał z nimi negocjować ze względu na spodziewane skomplikowane rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu czeskiego - czytamy w Hospodářskich novinach.Czeski minister środowiska Richad Brabec powiedział po zakończeniu rozmów, że polsko-czeskie porozumienie jest w zasadzie uzgodnione. Głównym punktem sporu pozostaje jednak rozbieżne podejście Polski i Czech do czasu obowiązywania umowy.Brabec zakwestionował ocenę polskich negocjatorów o "eskalacji czeskich żądań". Zdaniem Brabca klauzula dotycząca braku możliwości wypowiedzenia porozumienia w sprawie kopalni Turów, była zapisana w projekcie porozumienia od początku negocjacji. Minister podkreślił też, że nie chce rozwijać tego wątku, ponieważ nie ma zwyczaju komunikować się z drugą stroną za pośrednictwem mediów.Podczas konferencji prasowej Richard Brabec zasygnalizował, że "obie strony są gotowe do powrotu do negocjacji". "Nie mogę powiedzieć, co się stanie jutro lub w poniedziałek, ale chcę wyrazić przekonanie i nadzieję, że w najbliższych dniach spotkamy się i doprowadzimy to do końca".Strona czeska wniosła skargę przeciwko Polsce w sprawie Turowa w lutym br. Wnioskowała też o tzw. zastosowanie środka tymczasowego, czyli zakazu wydobycia. Skargę skierowano w związku z rozbudową kopalni, która zagraża, zdaniem Pragi, dostępowi do wody mieszkańców Liberca uskarżających się także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego.W maju br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiadając na wniosek Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął rozmowy ze stroną czeską.Do tej pory odbyło się 17 spotkań przedstawicieli resortów ochrony środowiska i spraw zagranicznych. Rozmawiali także eksperci i przedstawiciele samorządów oraz kierownictwo kopalni.20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.W poniedziałek ministrowie Kurtyka i Brabec zadeklarowali wolę przyspieszenia negocjacji mających na celu nie tylko uregulowanie obecnego sporu, ale również ustalenie mechanizmu pozwalającego na dalszą eksploatację kopalni. Polsko-czeskie rozmowy pod przewodnictwem szefów resortów trwały w środę czternaście godzin. Po nocnej, kilkugodzinnej przerwie zostały wznowione w czwartek rano, nie doprowadziły jednak do zawarcia porozumienia.