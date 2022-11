Kanada i Korea zacieśnią współpracę w perspektywicznym segmencie

Premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol uzgodnili, że wzmocnią współpracę w zakresie mineralnych surowców krytycznych, wykorzystywanych w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Obydwa te kraje łączy dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Kanada jest państwem bogatym w zasoby mineralnych surowców krytycznych jak lit, kobalt czy nikiel. Rząd stara się pomóc producentom i przetwórcom zwiększyć konkurencyjność na światowym rynku.

- Kanada, światowy lider w produkcji minerałów, oraz Korea Południowa, główny producent półprzewodników i baterii, odgrywają kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw - zaznaczył prezydent Yoon Suk-yeol po spotkaniu z Justinem Trudeau. - Rządy i przedsiębiorstwa naszych krajów będą współpracować na rzecz sektora mineralnych surowców krytycznych, by odpowiedzieć na wstrząsy wynikające ze zmieniającego się porządku światowego - wskazał Yoon.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, teraz dominującym światowym dostawcą mineralnych surowców krytycznych są Chiny. Prezydent Korei Południowej zaznaczył, że znalezienie alternatywnego dostawcy jest strategicznie ważne dla obu krajów.

W marcu tego roku koncern samochodowy Stellantis zapowiedział, że zbuduje fabrykę akumulatorów do pojazdów elektrycznych w ramach joint venture z południowokoreańskim LG Energy Solution. Jako lokalizację wybrano kanadyjskie miasto Windsor, przy granicy z amerykańskim Detroit.

We wspólnym oświadczeniu oba kraje ogłosiły, że pogłębią „strategiczne partnerstwo w zakresie łańcucha dostaw” oraz będą dążyć do pozycji „konkurencyjnych graczy w sektorze mineralnych surowców krytycznych oraz producentów akumulatorów do pojazdów elektrycznych”. W tym celu w nadchodzących miesiącach opracują protokół ustaleń w celu „wspierania przejścia na czystą energię i bezpieczeństwa energetycznego”.