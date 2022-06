Kartek na węgiel raczej nie będzie. Za likwidację kopalń zapłacimy inaczej

- Jest paradoksem, że w Polsce, przy wydobyciu ponad 50 mln ton węgla na rok, w kopalniach pracuje niecałe 80 tysięcy osób a przy sprzedaży węgla około 100 tysięcy osób - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski wskazuje, że trudno sobie wyobrazić, aby polskie rodziny mogły, przy średnim zapotrzebowaniu około 5 ton na sezon grzewczy - wysupłać ponad 15 tysięcy złotych na zimę na samo ogrzewanie.

Jego zdaniem trzeba poszukać narzędzia obniżenia tych cen.

Sposobów jest kilka. Pierwszy z nich to obniżenie marży sprzedających. Drugi to zmiana organizacji handlu węglem poprzez zmniejszenie wielostopniowości obrotu tym surowcem. Trzeci sposób obniżenia cen to rezygnacja z VAT-u.

- Deficyt węgla w Polsce staje się coraz to bardziej dotkliwy. A jednocześnie najłatwiej go spośród wszystkich surowców energetycznych zlikwidować - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Przyczyna jest prosta, bowiem nawet jeśli nie da się zwiększyć wydobycia w istniejących kopalniach, a da się nie więcej niż o około 1,5-2 mln ton oraz nie da się uruchomić inwestycji, choćby przez to, że procedury koncesyjne trwają dłużej niż budowa kopalni, to najprościej deficyt węgla zlikwidować importem surowca. Zwłaszcza że infrastruktura wyładunkowa w portach oraz komunikacyjna na torach przewiezie dodatkowo 8 mln ton w ciągu roku - dodaje Markowski.

I zaznacza, że jednak największym problemem jest cena zakupu tego węgla oraz koszt frachtu.

- W ciągu ostatniego półrocza cena węgla wzrosła niemal siedmiokrotnie z około 500 zł za tonę do około 3,5 tys. zł za tonę, a koszt frachtu wzrósł niemal dziesięciokrotnie - podkreśla Markowski.

Jednocześnie wskazuje, że zatem cena zakupu węgla przeniesie się w przypadku węgla dla energetyki na ceny energii.

- Tutaj jedynym narzędziem do obniżenia ceny jest marża producenta energii oraz dopuszczalna wysokość ceny stanowiona przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeżeli natomiast odbiorcą węgla jest ciepłownictwo, to mechanizm obniżania ceny jest podobny - mówi Jerzy Markowski. - Jednak skutek społeczny wysokich cen jest większy, gdyż odbiorcami ciepła są przede wszystkim mieszkańcy. Najtrudniejsza jest sytuacja wtedy, kiedy węgiel ma kupić odbiorca indywidualny na potrzeby ogrzewania domu. Aż trudno sobie wyobrazić, żeby polskie rodziny mogły, przy średnim zapotrzebowaniu około 5 ton na sezon grzewczy, wysupłać ponad 15 tysięcy złotych na zimę na samo ogrzewanie. Tu trzeba poszukać narzędzia obniżenia tych cen - postuluje Markowski.

Jerzy Markowski zwraca przy tym uwagę, że sposobów na to obniżenie cen jest kilka.

- Pierwszy z nich to obniżenie marży sprzedających. Drugi to zmiana organizacji handlu węglem poprzez zmniejszenie wielostopniowości obrotu tym surowcem - podkreśla Jerzy Markowski. - Jest bowiem paradoksem, że w Polsce przy wydobyciu ponad 50 mln ton węgla na rok w kopalniach pracuje niecałe 80 tysięcy osób a przy sprzedaży węgla około 100 tysięcy osób. Trzeci sposób obniżenia cen to rezygnacja z VAT-u. W Polsce bowiem nadal pozostaje najwyższy w świecie 23-procentowy VAT na węgiel, który rośnie wprost proporcjonalnie do ceny i jednocześnie jest przychodem budżetu państwa - dodaje.

Jednocześnie wskazuje, że oczywiście można sięgnąć po rekompensaty dla kupujących, ale wtedy będzie to kuriozalna sytuacja.

- Bowiem budżet państwa będzie nadal ponosił koszty likwidacji kopalń i jednocześnie dopłacał, czyli dotował jego zbyt. To byłaby sytuacja patologiczna - ocenia Markowski. - Aczkolwiek już nie takie sytuacje się w polityce zdarzały. Węgla na kartki bym się nie spodziewał. Jednak jesienią i zimą tak niechciany przez ekologów węgiel może zastąpić „uwielbiany” przez wszystkich smog pochodzący ze spalania śmieci przez tych, których nie będzie stać na zakup węgla. W ten sposób zdrowiem i pieniędzmi zapłacimy za likwidację kopalń w Polsce. I to w sytuacji, kiedy w świecie wydobywa się coraz więcej węgla - podsumowuje Jerzy Markowski.

