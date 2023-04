Katastrofy polskich kopalń być może da się uniknąć - jest wstępne porozumienie

Mamy wstępne umiarkowane porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego. To ważny krok na drodze do uniknięcia katastrofy polskich kopalń – przekazała europosłanka Izabela Kloc (PiS), która brała udział w negocjacjach w PE w Strasburgu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To był trudny kompromis, ale nie było możliwości uzyskania więcej. Szerokie poparcie dla kompromisu, to efekt pracy i dużej liczby rozmów z posłami, którzy okazali się kluczowi dla przekonania swoich grup politycznych. To ważny krok na drodze do uniknięcia katastrofy polskich kopalń" - podkreśliła.

"To był trudny kompromis, ale nie było możliwości uzyskania więcej. Szerokie poparcie dla kompromisu to efekt pracy i dużej liczby rozmów z posłami, którzy okazali się kluczowi dla przekonania swoich grup politycznych. To ważny krok na drodze do uniknięcia katastrofy polskich kopalń" - podkreśliła.

"Dziękujemy polskim eurodeputowanym z EPL i z S&D za współpracę z EKR. Wspólne działanie opłaca się Polsce" - dodała Kloc.

Wraz z Kloc w negocjacjach brała udział europosłanka Anna Zalewska (PiS).

Projekt rozporządzenia KE zakłada m.in. znaczne ograniczenie emisji metanu z kopalń. Oznacza to dla nich konieczność dużych inwestycji w technologie jego wychwytywania. Wniosek Komisji Europejskiej mówi o zakazie uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla emitujących ponad 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego węgla.

W toku negocjacji w PE udało się tymczasem zwiększyć limit do 5 ton metanu na kilotonę wydobytego węgla oraz ustalić, aby ten próg stosować na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń.

W toku negocjacji w Strasburgu udało się też zamienić zapisane w projekcie kary za łamanie przepisów na opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego, a następnie będą przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Porozumienie musi zostać zaakceptowane w głosowaniach w PE. Stanie się wtedy mandatem negocjacyjnym PE do rozmów nad ostatecznym kształtem nowych regulacji z Radą.