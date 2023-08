Kazachstan chce ograniczyć eksport węgla

W kazachstańskim resorcie przemysłu i rozwoju infrastruktury trwają prace nad ograniczeniem eksportu węgla z wykorzystaniem transportu kolejowego. W ten sposób Astana chce zapobiec powtórce kryzysu energetycznego z minionego sezonu grzewczego.

Wojna na Ukrainie wywołała zwiększony popyt na „czarne złoto”. Nieuczciwe firmy wykorzystując to skupowały węgiel komunalny przeznaczony na rynek krajowy po przystępnych cenach i odsprzedawały go na eksport z dużą marżą. W efekcie brakowało węgla do ogrzewania niektórych obiektów użyteczności publicznej i domów. Problem ten dotyczył w szczególności obszarów przygranicznych.

Czy powtórka kryzysu to realny scenariusz? Wydaje się, że rynki europejskie nasyciły się węglem na tyle, by w tym sezonie raczej nie nastąpiła presja na wielkie zakupy tego surowca w Kazachstanie. Zatem prace trwające w Ministerstwie Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury mogą wynikać bardziej z chęci zatarcia złego wrażenia jakie ubiegłoroczne problemy zostawiły w społeczeństwie, niż z faktycznego ryzyka. Zapowiadane zmiany mają ograniczyć wywóz węgla z kraju przez podmioty, które nie posiadają kontraktów na wydobycie węgla kamiennego lub brunatnego i nie zajmują się jego wzbogacaniem.

W ubiegłym sezonie grzewczym aby przeciwdziałać nadmiernemu eksportowi węgla z Kazachstanu tamtejsze władze wprowadziły tymczasowy zakaz eksportu węgla transportem drogowym. Zakaz ten wprowadzono w związku z ujawnieniem wywozu „czarnego złota” przeznaczonego dla ludności, obiektów komunalnych i socjalnych z regionów przygranicznych Kazachstanu do krajów sąsiednich w celu odsprzedaży.

W minionym sezonie grzewczym import węgla z Kazachstanu do Polski pomagał przezwyciężać występujące wówczas niedobory tego surowca w naszym kraju. Wedle danych opublikowanych przez Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (marzec 2023) w 2022 roku polski import z Kazachstanu wynosił około 1,59 mld USD. Przy czym na produkty mineralne przypadało aż 1,34 mld USD. Węgiel stanowił 65,5 proc. importu w tej grupie.

