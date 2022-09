Kazachstan zabronił eksportu węgla samochodami

Kazachstan wprowadził tymczasowy zakaz eksportu węgla transportem drogowym - podała służba prasowa tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

- Wprowadzany jest tymczasowy zakaz w związku z odkryciem faktów eksportu paliwa stałego przeznaczonego dla ludności, obiektów komunalnych i socjalnych z przygranicznych regionów Kazachstanu do krajów sąsiednich w celu odsprzedaży - brzmi rządowa informacja.

Jak podkreślają władze Kazachstanu, decyzja została podjęta wspólnie z kopalniami węgla i administracjami regionalnymi w celu zapewnienia surowca dla kolejnego sezonu grzewczego i zapobieżenia niedoborom węgla w zimie.

Nie podano, jakie ilości węgla wywożono do sąsiadujących z Kazachstanem państw. Jednak według miejscowych gazet od pewnego czasu notowano rosnące natężenie eksportu węgla ciężarówkami. Doprowadzało to do lokalnych braków surowca i wzrostu cen.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...