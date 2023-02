Kazachstan zakazuje wywozu węgla ciężarówkami

Władze Kazachstanu zakazały wywozu węgla transportem samochodowym na pół roku – poinformowały w piątek służby prasowe Ministerstwa Handlu i Integracji republiki.

- Podjęto decyzję o tymczasowym zakazie wywozu węgla kamiennego i brunatnego (węgla brunatnego) na okres sześciu miesięcy – czytamy w komunikacie. Nie podano przyczyn tej decyzji.

Co ciekawe to nie pierwszy taki zakaz. We wrześniu ubiegłego roku Kazachstan także „tymczasowo” zakazał wywozu węgla samochodami ciężarowymi.

Wówczas, jak informowali urzędnicy, zakaz wprowadzany został w związku z odkryciem eksportu paliwa stałego przeznaczonego dla ludności, obiektów komunalnych i socjalnych z przygranicznych regionów Kazachstanu do krajów sąsiednich w celu odsprzedaży.

Przy słabo rozwiniętej sieci kolejowej zakaz eksportu węgla samochodami w praktyce oznacza zamknięcie tej dotychczas legalnej drogi transportu.

Działania Kazachstanu mogą się według pierwszych komentarzy przyczynić się do zwiększenia dostępności paliwa na lokalnym rynku i stabilizacji ceny.