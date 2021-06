Kazimierz Grajcarek o "zielonej religii" i zamykaniu kopalń

Węgiel w Polsce jest gwarancją bezpieczeństwa narodowego i energetycznego. To żadna przesada, kto ma nieskrępowany dostęp do paliwa, ten ma gwarancję suwerenności energetycznej, a tym samym ma zapewniony dostęp do energii elektrycznej na przykład w czasie konfliktu, czy kryzysu gospodarczego lub paliwowego - zaznacza Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Kazimierz Grajcarek odnosi się do porozumienia górniczych związków zawodowych z rządem, czyli do tzw. umowy społecznej określającej odchodzenie u nas od wydobycia węgla kamiennego energetycznego.

Zaznacza, że na pewno wygrała zielona religia i jej wyznawcy.

Na pewno przegrała swoje bezpieczeństwo i niezależność Polska, czyli my Polacy - ocenia Kazimierz Grajcarek.