KE wzywa Polskę do zapłaty kar za Turów. Daje 15 dni

Komisja Europejska wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar dot. kopalni Turów. Zgodnie z procedurą jeśli nie otrzyma zapłaty, potrąci środki z funduszy należnych z budżetu UE.

Nie otrzymaliśmy płatności w tym terminie i dlatego KE zdecydowała się na wysłanie tzw. listu przypominającego z ostatecznym terminem 15 dni. Jeśli władze polskie nie dokonają płatności, KE ma solidne procedury, żeby odzyskać kary - powiedział rzecznik KE Balazs Ujvari.

To zostałoby zrobione poprzez potrącenie kwoty wymienionej w pierwszym wezwaniu do zapłaty z płatności, które kraje członkowskie otrzymują z budżetu UE - wyjaśnił.

Rzecznik KE, pytany o tę sprawę na konferencji prasowej w Brukseli, powiedział, że zadaniem Komisji jest pobranie od Polski środków wynikających z kary zarządzonej decyzją TSUE dot. kopalni Turów.

15 dni na zapłatę kar za Turów

Powiedział, że w tej sprawie uruchomiona została "standardowa procedura" poprzez wysłanie wezwania do zapłaty.

- Za każdym razem, gdy wysyłamy wezwanie do zapłaty, dotyczy to okresu jednego miesiąca. Płatność jest należna od 20 września 2021 r., który jest dniem, w którym sąd (TSUE - red.) nałożył karę. Pierwsze wezwanie do zapłaty dotyczy okresu od 20 września do 19 października. Zostało ono wysłane 10 listopada, z ostatecznym terminem 45 dni (na zapłatę - red.). Nie otrzymaliśmy płatności w tym terminie i dlatego KE zdecydowała się na wysłanie tzw. listu przypominającego z ostatecznym terminem 15 dni. Jeśli władze polskie nie dokonają płatności, KE ma solidne procedury (...) żeby odzyskać kary. To zostałoby zrobione poprzez potrącenie kwoty wymienionej w pierwszym wezwaniu do zapłaty z płatności, które kraje członkowskie otrzymują z budżetu UE - powiedział rzecznik KE Balazs Ujvari.



Wyjaśnił, że 15 dniowy termin końcowy jeszcze nie upłynął.

- Drugi list został wysłany 3 stycznia, więc 15-dniowy termin końcowy liczy się od momentu, w którym polskie władze potwierdziły jego otrzymanie - wyjaśnił.



Dodał, że w kolejnym kroku procedura wygląda tak, że jeśli KE nie otrzyma środków w terminie, poinformuje kraj członkowski o tym, że potrąci kary pieniężne z należnych temu krajowi płatności budżetu UE i zrobi to "po 10 dniach roboczych" od przekazania tej informacji. Zaznaczył, że KE wyśle wezwanie do zapłaty Polsce za kolejny okres "później".

Polska nie zgadza się z decyzją TSUE

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zapytana o te wezwania oświadczyła, że to działanie absolutnie bezzasadne.