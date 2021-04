KGHM największą kopalnią srebra na świecie

KGHM zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” w rankingu World Silver Survey 2021. Z kolei w kategorii „największych producentów srebra” znalazł się na drugiej pozycji - podała spółka.

Spółka poinformowała, że Grupa Kapitałowa KGHM w 2020 r. wyprodukowała 1352 tony srebra i zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu "największych kopalń srebra na świecie" w rankingu World Silver Survey 2021. Z kolei w kategorii "największych producentów srebra" polska spółka znalazła się na drugiej pozycji.

"KGHM od wielu lat zajmuje wysoką pozycję w światowej czołówce największych producentów srebra. W ubiegłym roku w raporcie World Silver Survey również zajęliśmy 1./2. miejsce. Z kolei w ubiegłym tygodniu portal dedykowany inwestorom Kitco.com informował, że KGHM Polska Miedź jest pierwszym producentem srebra na świecie" - zaznaczono.

przed kilkoma godzinami opublikowano raport World Silver Survey 2021.



Jak podano, KGHM sprzedaje ten metal szlachetny w postaci gąsek oraz granulatu i jest jednym z największych producentów srebra metalicznego. Srebro jest dostarczane w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku istnieje Wydział Metali Szlachetnych. Powstał specjalnie, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne - srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. "czarnym błocie", czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi.

"Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg" - czytamy.

Jak podano, raport "World Silver Survey" to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali. Zawiera syntezę kluczowych aspektów rynku białego kruszcu, obszerne statystyki i analizy ekonomiczne.