KGHM odnotował spadek produkcji miedzi. Sierra Gorda pociągnęła wynik w dół

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w sierpniu 55,1 tys. ton, co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku. Z kolei produkcja miedzi płatnej wyniosła 58,9 tys. ton, co oznacza spadek rok do roku o 2 proc.

Jak zaznaczono, spadek produkcji miedzi dotyczył segmentów KGHM International oraz Sierra Gorda, przy jednoczesnym wzroście produkcji w KGHM Polska Miedź.

Spadek sprzedaży miedzi w sierpniu 2023 roku odnotowano w każdym segmencie grupy KGHM.

"Produkcja miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź została zrealizowana na poziomie budżetu za okres 8 miesięcy 2023 roku (99 proc.), natomiast w zakresie produkcji srebra zanotowano wzrost powyżej założeń budżetowych (+7 proc.)" - wskazano w komunikacie.



Narastająco, od stycznia do sierpnia 2023 roku, produkcja miedzi płatnej grupy KGHM wyniosła 467,8 tys. ton wobec 497,9 tys. ton przed rokiem. Sprzedaż miedzi spadła w tym okresie do 470,1 tys. ton z 475,3 tys. ton.



Grupa wskazała, że produkcja srebra płatnego wyniosła w sierpniu 130,8 tony - 15 proc. więcej rok do roku. Sprzedaż srebra wyniosła w tym czasie 129,6 tony i była wyższa 31 proc. rok do roku. Wzrost poziomu sprzedaży został odnotowany w KGHM Polska Miedź. Podobny poziom sprzedaży osiągnięto w KGHM International, z kolei nieznaczny spadek odnotowano w Sierra Gorda.



Produkcja TPM (total precious metals - metale szlachetne - przyp red.) wyniosła 13,6 tys. troz i była wyższa o 0,1 tys. troz (+1 proc.) w porównaniu do sierpnia 2022 roku ze względu na wzrost produkcji w KGHM Polska Miedź. Sprzedaż TPM wyniosła 14 tys. troz i była niższa o 20 proc. rdr. Na wynik miała wpływ głównie niższa sprzedaż złota w Sierra Gorda i KGHM International.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów, a zatem była o 50 proc. wyższa niż w sierpniu 2022 roku. Natomiast sprzedaż molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i była na tym samym poziomie co w sierpniu 2022 roku.

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. Firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.