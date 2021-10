KGHM Polska Miedź: w pierwszych III kwartałach 2021 wzrost produkcji miedzi i srebra

Według wstępnych danych w okresie styczeń-wrzesień 2021 produkcja wszystkich głównych metali w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres, a w przypadku produkcji miedzi i srebra, zanotowano również wzrost w relacji do analogicznego okresu 2020 roku, odpowiednio o 10 proc. i 1 proc. - poinformowała KGHM Polska Miedź.

We wrześniu 2021 sprzedaż srebra przez grupę KGHM wyniosła 113,1 ton i była niższa o 6,2 tony (-5 proc.) od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu ubiegłego roku. Z tym spadkiem, jak wyjaśnia KGHM Polska Miedź, wiąże się przede wszystkim niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych, wzrost zaś odnotowano w Sierra Gorda oraz KGHM International Ltd.Z kolei sprzedaż metali szlachetnych (TPM) we wrześniu 2021 wy niosła 13,5 tys. troz (uncji) i była wyższa o 4,2 tys. troz (+45 proc. ) wobec sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2020 roku. Na ten wynika wynik wpłynęła wyższa sprzedaż złota pochodzącego zarówno z KGHM Polska Miedź , kopalni Sierra Gorda oraz KGHM International Ltd.Natomiast sprzedaż molibdenu przez grupę KGHM we wrześniu 2021 wyniosła 0,7 mln funtów i była na podobnym poziomie jak we wrześniu 2020 roku. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe grupy KGHM zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 roku.