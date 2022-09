KGHM: Spadek produkcji, wzrost sprzedaży

Produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź wyniosła w sierpniu 2022 r. 60,3 tys. ton. To spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Sprzedaż miedzi KGHM wyniosła 58,9 tys. ton, co oznacza wzrost o 5 proc. - wynika ze wstępnych danych spółki.

Jak podano w komunikacie, spadek produkcji dotyczył KGHM Polska Miedź oraz KGHM International, przy produkcji w Sierra Gorda S.C.M. na poziome porównywalnym do zrealizowanego w sierpniu 2021 roku.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 113,9 tony, tj. o 4,4 tony (+4 proc.) więcej wobec sierpnia 2021.

Produkcja TPM (metali szlachetnych - red.) wyniosła 13,5 tys. troz i kształtowała się o 1 tys. troz (-7 proc.) poniżej poziomu zanotowanego rok wcześniej, głównie ze względu na spadek produkcji złota w KGHM International (kopalnia Robinson) - czytamy także w komunikacie.

"Produkcja molibdenu wyniosła 0,2 mln funtów, czyli o 0,8 mln funtów (-80 proc.) mniej niż w sierpniu 2021 roku. Istotny spadek produkcji podyktowany jest głównie planowaną eksploatacją stref wydobywczych (Sierra Gorda) o niższej zawartości tego pierwiastka w porównaniu do 2021 roku oraz spadkiem uzysku molibdenu" - podała spółka w komunikacie.

Sprzedaż miedzi Grupy Kapitałowej KGHM wyniosła 58,9 tys. ton

"Wzrost sprzedaży miedzi odnotowany w sierpniu bieżącego roku przez KGHM Polska Miedź i Sierra Gorda w połączeniu z niższymi wynikami sprzedażowymi miedzi KGHM International, doprowadziły do wzrostu wyniku Grupy KGHM o 5 proc." - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 99,2 tony i była niższa o 6,4 tony (-6 proc.) od sprzedaży zrealizowanej w sierpniu ubiegłego roku. Wzrost poziomu sprzedaży srebra odnotowano w zagranicznych segmentach grupy, a spadek w KGHM Polska Miedź.

Z informacji KGHM wynika ponadto, że sprzedaż TPM wyniosła 17,5 tys. troz i była niższa o 2,6 tys. troz (-13 proc.) względem sprzedaży zrealizowanej w sierpniu 2021 roku. Na wynik miały wpływ wyższa sprzedaż złota z kopalni Sierra Gorda i niższa z KGHM Polska Miedź oraz KGHM International.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-63 proc.) wobec sierpnia 2021. Wzrost sprzedaży molibdenu dotyczył kopalni Sierra Gorda i KGHM International.

