KGHM sprzeda swoje amerykańskie kopalnie? "Wycena 500 mln dol."

KGHM panuje sprzedaż swoich kopalni miedzi w USA – informuje agencja Reuters, powołując się na dwa „źródła bankowe”. Według agencji kopalnie wyceniane są na 500 mln dolarów.

Co więcej – w większości z nich – poza Robinson produkcja miedzi spada, czy to na skutek wyczerpywania złóż, czy pogorszenia jakości rudy.Dlatego lubiński koncern uważnie analizuje przydatność swoich zagranicznych aktywów. - Scenariusze dla poszczególnych aktywów są na różnych etapach zaawansowania - poinformował KGHM w oświadczeniu przesłanym Reutersowi.Spółka zapowiada, że będzie kontynuowała prace nad zwiększeniem wartości swoich kluczowych aktywów. Według KGHM-u wycena na 500 milionów dolarów podana przez źródło „wydaje się sprzeczna z szacunkami spółki”, jednak spółka odmówiła dalszego komentarza.Wszystko wskazuje również na to, że bez zmian pozostanie zaangażowanie KGHM w Sierra Gorda. W lutym Marcin Chludziński powiedział agencji Reuters, że KGHM postrzega swoje udziały w Sierra Gorda jako „optymalne”. Także podczas wspomnianego czatu inwestorskiego prezentował podobne stanowisko. - Obowiązująca strategia KGHM nie zakłada zmiany skali zaangażowania KGHM w Sierra Gorda. To strategiczne aktywa w portfelu - podkreślał prezes KGHM.