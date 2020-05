KGHM Zanam na fali wznoszącej. Nowy zarząd postawił spółkę na nogi

KGHM Polska Miedź to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek. Na wartość tej ogromnej firmy ma wpływ także działalność spółek z grupy kapitałowej. Wśród nich warto zwrócić uwagę na KGHM Zanam, który po latach problemów i generowania strat wychodzi na prostą z ponad 37-milionowym zyskiem Ebitda i zapewnieniem władz, że trend poprawy efektywności spółki będzie kontynuowany w nadchodzącej przyszłości. - Będziemy rozwijać eksport. Staramy się być obecni na rynku także poza KGHM-em, stale dywersyfikujemy naszą sprzedaż - komentuje dla portalu WNP.PL prezes KGHM Zanam Bernard Cichocki.

Działalność w wielu obszarach

Ciekawe jest też to, że wśród uzyskanych efektów zarząd mówi o najniższej od dwóch lat etatyzacji w spółce. A jednocześnie uruchamia niezbędne podwyżki płacy zasadniczej i dodatków za pracę pod ziemią, co było możliwe dzięki istotnej poprawie efektywności pracy całej załogi. Te i jeszcze kilka innych ciekawych inicjatyw skierowanych do załogi natychmiast wyhamowały obserwowany z niepokojem od jakiegoś czasu wzrost wskaźnika fluktuacji zatrudnienia. W sumie spółka zatrudnia 2300 pracowników. Rok wcześniej w 2018 było ich blisko 2600.KGHM Zanam to spółka KGHM-u, w której posiada on 100 proc. udziałów. Powstała z połączenia dwóch podmiotów: dawnych zakładów Legmet Legnica i polkowickiego Zanamu. Mimo to przez wiele lat po połączeniu tych dwóch firm nie udało się pomysłodawcom stworzyć jednego sprawnie funkcjonującego podmiotu.Opracowany przez nowy zarząd program naprawczy uwzględnił też i ten proces i potrzebę jego pomyślnego zakończenia. Działalność Zanamu kojarzy się głównie z produkcją maszyn, ale warto przypomnieć, że w strukturze przychodów stanowi ona mniej niż 30 proc. Spółka prowadzi roboty górnicze i w tym dziale zatrudnia aż 700 osób pod ziemią. Zanam odpowiada za utrzymanie ruchu i remonty w Zakładach Wzbogacania Rud, prowadzi remonty pieców na terenie hut oraz ma całkiem pokaźny dział transportu.Zanam to nie tylko usługi górnicze, produkcja i remont maszyn górniczych. Mało kto wie, że spółka prowadzi również projekty inwestycyjne, w tym na terenie Hut Miedzi Głogów i Legnica. Buduje pompownię w Zakładzie Hydrotechnicznym, która będzie współpracowała z siecią wód nadosadowych zaopatrującą w wodę technologiczną Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR) Rudna, Polkowice i Lubin.W roku 2019 Zanam zamknął z sukcesem ciągnący się latami projekt innowacyjny na skale światową Prażak w Hucie Miedzi Głogów i oddał do eksploatacji KGHM Polska Miedź SA gotową instalację do pirometalurgicznej eliminacji węgla z koncentratu miedzi.Jak będzie dalej? Zarząd zapewnia, że pierwszy kwartał 2020 już utrwala dobre trendy uzdrawiania podstawowej działalności. Spółka pomimo pandemii nie zwalnia tempa i odnotowuje zysk.Program naprawczy jest kontynuowany dzięki zaangażowaniu i mobilizacji kadry zarządzającej i pracowników, a praca przebiega bez większych zakłóceń. W kwietniu 2020 spółka podpisała, największy w swojej dotychczasowej historii, jednorazowy kontrakt eksportowy - dostawy maszyn do niemieckich kopalń soli.Niebawem planuje podpisanie kolejnych kontraktów na dostawę maszyn na rynki międzynarodowe. Po wielu latach zaniedbań spółka wymaga niezbędnych inwestycji w park maszynowy, tak aby dostosować go do nadchodzących wyzwań produkcyjnych. A w planach między innymi ulepszenie elektrycznym wozów strzałowych, wprowadzenie do seryjnej produkcji elektrycznych wozów transportowych oraz wielu kolejnych pojazdów z „elektrycznej” rodziny.W pewnym sensie można powiedzieć, że zasilanie tych wozów, może nie bezpośrednio ale jednak, będzie możliwe dzięki budowie farmy fotowoltaicznej na terenie Legnickiego Oddziału, której uruchomienie planowane jest jesienią jeszcze tego roku.Niezbędne inwestycje to również wspomaganie usług realizowanych przez załogę w skrajnie trudnych warunkach robotami przemysłowymi, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo i komfort pracy ale znacząco skrócą czas niezbędnych remontów w głównym ciągu technologicznym potentata miedziowego. Przed spółką wiele planów, a przed zarządem wiele wyzwań, aby utrzymać narzucone od początku tempo zmian.Zobacz także: KGHM dostarczy pierwszą partię płynu biobójczego wyprodukowanego w swojej spółce