KGHM ZANAM testuje elektryczny wóz transportowy

KGHM ZANAM testuje nową wersję napędzanego silnikiem elektrycznym wozu transportowego ZANPER 2.0, który jest przeznaczony do pracy w korytarzach kopalnianych. Pojazd został w całości skonstruowany przez inżynierów pracujących w KGHM – podała miedziowa spółka.

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot podkreślił, że KGHM ZANAM to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. - Biuro konstrukcyjne spółki nieustannie poszukuje i wdraża nowe rozwiązania, oraz rozwija istniejące produkty. Przykładem jest nowa wersja pojazdu elektrycznego Zanper 2.0. z podwoziem własnej konstrukcji. To w 100 proc. efekt pracy kadry inżynierów KGHM - zaznaczył.

KGHM ZANAM testuje obecnie nowy wóz transportowy ZANPER 2.0. To pojazd napędzany silnikiem elektrycznym, zasilanym zespołem baterii. Auto może pracować w kopalniach podziemnych, niezagrożonych wybuchem. "ZANPER 2.0 jest przystosowany do eksploatacji w ekstremalnych warunkach środowiskowych w kopalniach, w szczególności w kopalniach KGHM. Jego uniwersalność pozwala na transport ludzi - do 14 osób - w tym poszkodowanych z miejsc wypadku, jak również na transport materiałów" - podał w komunikacie KGHM.

Auto w całości zostało zaprojektowane i wykonane przez KGHM ZANAM. Projekt ZANPERA 2.0 współfinansowany jest przez NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

KGHM podał, że pojazdy elektryczne wykorzystywane są w kopalniach nie tylko do transportu pracowników. "Obecnie w zakładach górniczych KGHM pracuje ponad 40 wozów strzelniczych zasilanych bateryjnie, a w trakcie opracowania jest również wóz odstawczy z napędem elektrycznym HT24E, który ma być alternatywą dla obecnie użytkowanych maszyn. Zastosowanie tych pojazdów pozwoli w przyszłości poprawić warunki pracy górników, zwiększając wydajność silników i ograniczając emisję ciepła i spalin" - poinformowano.