KGHM zatwierdził strategię do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Krajowa produkcja miedzi na poziomie ok. 600 tys. ton, zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów spółki, zaspokojenie m.in. połowy konsumpcji energii z własnych źródeł - zakłada zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia KGHM do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Jako cel na 2030 rok wyznaczono m.in. cel krajowej produkcji miedzi na ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej poprzez m.in. zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu.

KGHM chce również zwiększyć produkcję z zagranicznych aktywów spółki poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.

Chce też utrzymać pozycję w pierwszej trójce producentów srebra na świecie produkując ok. 1200 ton srebra rocznie. W 2030 r. planuje produkować tyle energii, by zaspakajać minimum połowę własnych potrzeb.