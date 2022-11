Kiepski węgiel sprzedają drożej za granicą. Afera w Australii zatacza coraz większe kręgi

W Australii narasta problem "zawyżania" jakości węgla przez fałszowanie certyfikatów. Jedna z firm certyfikujących już się przyznała, ale według tamtejszego parlamentarzysty sprawa dotyczy kilku znanych przedsiębiorstw, w większości górniczych.

Andrew Wilkie, niezależny poseł federalny w australijskim parlamencie wezwał do wszczęcia dochodzenia w sprawie możliwego fałszowania certyfikatów jakości węgla.

Firmy węglowe mają wykorzystywać fałszywe raporty jakości i wręczać łapówki przedstawicielom swoich zagranicznych klientów, aby utrzymać całe oszustwo w tajemnicy.

W pierwszej połowie ubiegłego roku Australia wyeksportowała do północnej Europy o 70 proc. więcej węgla niż rok temu.

Niedawno przez Polskę przetoczyła się fala informacji o fatalnej jakości importowanego węgla. W Australii tamtejszy poseł chce wszczęcia dochodzenia w podobnej sprawie – zarzuca firmom górniczym fałszowanie certyfikatów jakości węgla.

- Dyrektor z australijskiego przemysłu węglowego dostarczył mi tysiące dokumentów, które dowodzą, że australijskie firmy od lat kłamią na temat jakości naszego węgla – powiedział Andrew Wilkie.

Stwierdził, że sprawa jest ważna, ponieważ oszustwo jest „wandalizmem środowiskowym i sprawia, że wszystkie rozmowy o zerowej emisji netto do 2050 r. są fikcją”. Z drugiej strony może to być także przestępstwo, niszczące reputację firm, a także całej Australii jako eksportera węgla.

W sprawę zaangażowane są największe górnicze koncerny

Andrew Wilkie nie podał szczegółów. Wskazał jednak firmy górnicze i surowcowe Terracom, Anglo American, Glencore i Peabody, a także australijski Macquarie Bank i firmę księgową Ernst and Young, jako zaangażowane w wykorzystywanie fałszywych certyfikatów jakości węgla w eksporcie do Japonii, Korei Południowej, Chin i Indii.

Według serwisu Argus Andrew Wilkie stwierdził, że firmy węglowe działające w Australii wykorzystują fałszywe raporty dotyczące jakości eksportu i wręczają łapówki przedstawicielom swoich zagranicznych klientów, aby utrzymać całe oszustwo w tajemnicy.

- To pozwoliło im przez lata twierdzić, że australijski węgiel jest czystszy niż jest w rzeczywistości, aby zwiększyć zyski i zapobiec odrzuceniu przesyłek w miejscu docelowym – powiedział Andrew Wilkie.

Argus Media podały, że na prośbę o komentarz odpowiedziały tylko firmy Peabody, Anglo American i Glencore. Wszystkie zaprzeczyły twierdzeniom posła.

Argus przypomina, że w Australii trwa dochodzenie przeciw firmie certyfikującej ALS, który przyznała, że od 2007 roku niemal co drugi jej certyfikat był fałszowany. Andrew Wilkie powiedział, że inna australijska firma certyfikująca, SGS, także została przyłapana na wystawianiu certyfikatów z fałszywymi danymi.

Eksport australijskiego węgla do Europy szybko rośnie jako alternatywa dla Rosji

Australia w 2021 roku wyeksportowała 199 mln ton węgla energetycznego. Andrew Wilkie mówi głównie o eksporcie do Azji, która jest największym odbiorcą australijskiego węgla, ale sprawa może dotyczyć także Europy, która po odcięciu się od rosyjskiego węgla po inwazji Rosji na Ukrainę zwróciła się w stronę Australii. Według Asia Financials eksport węgla z Australii do północnej Europy wzrósł z 5,4 mln ton w pierwszej połowie roku 2021 do 9,2 mln ton w tym roku. To wzrost o 70,4 proc. rok do roku.

Cytowany przez Asia Financial Pranay Shukla, zastępca dyrektora w S&P Global Market Intelligence stwierdził, że Europa uzależnia się od australijskiego węgla, jako alternatywy dla węgla z Rosji. W drugiej połowie tego roku i przez kilka kolejnych lat eksport węgla z Australii do Europy ma się utrzymywać na wysokim poziomie.