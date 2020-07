Kiepskie wyniki JSW w drugim kwartale 2020 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podała wyniki operacyjne za drugi kwartał. Na skutek pandemii koronawirusa firma zanotowała znaczący spadek wydobycia węgla. Spadła też jego sprzedaż i produkcja koksu.

Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w drugim kwartale 2020 r. (przeliczonych na dolary) do indeksu Nippon Steel wyniosła 88 proc., a do TSI 100 proc.Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w drugim kwartale 2020 r. (dane za kwiecień-maj 2020 r.) w stosunku do kwartału poprzedniego wzrosły o ok. 1 proc.Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w drugim kwartale 2020 r. w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła o ok. 3 proc.Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w drugim kwartale 2020 r. wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. o ok. 1 proc. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w złotówkach) na bazie FCA sprzedanego przez grupę JSW w drugim kwartale 2020 r. spadła o ok. 3 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2020. Po przeliczeniu na dolary wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 7 proc.