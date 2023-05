Klimatyczne wyrzeczenia osamotnionej Unii nic nie dadzą

Coraz więcej osób zwraca uwagę na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje. Nawet jeżeli Europa stanie się zeroemisyjna, to nie oznacza to wcale, że Chiny nie będą o wiele bardziej emisyjne niż obecnie.

- Ile lat wypadnie czekać, by zmienić nasz kontynent w zdewastowaną drogą enklawę pełną ludzi, którzy będą musieli poruszać się na rowerach, a cuda świata obejrzą co najwyżej na monitorach, jeśli wystarczy im na super drogi prąd? - zastanawia się Marcin Wolski w tygodniku "Gazeta Polska" z 2 maja 2023 roku.

- Co najzabawniejsze, wszystkie nasze wyrzeczenia będą, jak to się mówi, o kant d… potłuc, ponieważ jeśli większość świata się do nich nie dostosuje, efekt będzie przypominać ocieplanie wanny z lodem przy pomocy wrzątku nalewanego łyżeczką od herbaty - podkreśla.

- Dlatego gratuluję Brytolom, którzy dzięki brexitowi, wolni od unijnych ograniczeń, będą mogli rozwijać się wielokrotnie szybciej niż kontynent - zaznacza Wolski.

- Zazdroszczę tureckim, szwajcarskim i białoruskim liniom lotniczym, które zajmą się wożeniem Europejczyków na wakacje do ciepłych krajów, pod warunkiem, że ci dowloką się do granic meleksami. Chylę czoło przed Amerykanami jedzącymi steki, Chińczykami cieszącymi się tanim ciepełkiem i Hindusami, którzy będą chronić krowy. W nich cała nadzieja, że Europa zmądrzeje. Choćby z zazdrości! - zaznacza Marcin Wolski.

Warto tu dodać, że im więcej produkcji zostanie przeniesione do Azji, tym droższy będzie transport i tym większe będą emisje w transporcie, bowiem trzeba będzie te dobra dostarczyć do Europy. A światowa produkcja i zużycie węgla bynajmniej nie maleje, tylko rośnie. To 8,4 mld ton za ubiegły rok, a Chiny i Indie nadal zwiększają wydobycie. Zatem przenosimy emisję z Europy do krajów azjatyckich i tylko pogarszamy tym samym konkurencyjność europejskiej gospodarki.