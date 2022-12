Koksownia Radlin poprawia efektywność oczyszczania gazu

Należąca do spółki JSW Koks Koksownia Radlin, gdzie powstaje elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym, kończy inwestycję poprawiającą efektywność oczyszczania tego gazu, przy jednoczesnej produkcji płynnej siarki. Realizacja przedsięwzięcia trwała ponad dwa lata.

Oczyszczony gaz koksowniczy zasili powstającą na terenie koksowni elektrociepłownię. Minęły trzy lata od podpisania umowy na budowę w Radlinie kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 megawatów elektrycznych oraz 37 megawatów cieplnych. Budowa jest w toku.

Instalacja oczyszczania gazu jest jedynym z projektów towarzyszących przedsięwzięciu. Powstała m.in. nowa stacja demineralizacji wody dla układów istniejących kotłów i nowych chłodnic gazu oraz stacja redukcyjno-schładzająca pary wodnej, połączona z budowanym blokiem.

Oddawana do użytkowania w Radlinie inwestycja pozwoli na głębsze oczyszczenie gazu koksowniczego na potrzeby nowej elektrociepłowni. Wytwarzane w niej prąd i ciepło zaspokoją potrzeby własne zakładu, a nadwyżki trafią do lokalnych odbiorców oraz do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Chodzi o kończącą się budowę drugiego ciągu instalacji katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki tzw. metodą Clausa, wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową. Inwestycja rozpoczęła się latem 2020 roku. Teraz rozpoczął się rozruch instalacji.

"Generalny realizator inwestycji, po zakończeniu wszelkich prac budowlano-montażowych, zgłosił gotowość do rozruchu instalacji objętych projektem. Dopuszczenie do rozruchu poprzedziło uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji oraz akceptacji zakładowego zespołu specjalistów"- poinformował rzecznik JSW Koks Roman Brańka.

Koksownia Radlin ma wpisać się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego

Dzięki inwestycjom Koksownia Radlin ma wpisać się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie produkty uważane dotąd za odpady staną się produktami. Firma będzie m.in. producentem płynnej siarki.

Nowa Elektrociepłownia Radlin docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia Elektrociepłownię Marcel, należącą do Polskiej Grupy Górniczej. Powstająca w koksowni jednostka ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie unijne wymogi ekologiczne i energetyczne.

Instalacja zużyje ok. 180 mln metrów sześc. nadmiarowego gazu koksowniczego rocznie. Spółka zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. gigadżuli pary technologicznej, 209 tys. gigadżuli oraz wody grzewczej oraz 196 tys. megawatogodzin energii elektrycznej.

We wrześniu 2019 roku, w obecności premiera, w Radlinie podpisano porozumienie o współpracy w zaopatrzeniu w ciepło mieszkańców oraz kopalni Marcel z nowej elektrociepłowni w Koksowni Radlin. Porozumienie zawarły spółki JSW, JSW Koks, Polska Grupa Górnicza, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz samorząd Radlina.

Instytucje finansujące wartą (według ówczesnych cen) 289 mln zł inwestycję w Koksowni Radlin to m.in. Polski Fundusz Rozwoju, PKO BP, Pekao SA, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Przedsięwzięcie jest współfinansowane kwotą 134 mln zł ze środków unijnych, rozdzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.