Kolejna runda rozmów o umowie społecznej dla górnictwa

Przedstawiciele górniczych związków zawodowych kontynuują w Katowicach rozmowy ze stroną rządową na temat umowy społecznej, która ma m.in. określić zasady wygaszania kopalń węgla kamiennego w ciągu niespełna trzech kolejnych dekad.

Nieoficjalnie związkowcy przyznają, że choć rozmowy są bliskie finału, szanse na dojście do porozumienia już w piątek są niewielkie. Wśród rozbieżności są m.in. charakter gwarancji zatrudnienia dla pracowników kopalń (związki chciałyby w tej sprawie zapisów ustawowych), zapewnienie nienaruszalności harmonogramu zamykania kopalń do 2049 r. (by nie były zamykane wcześniej niż uzgodniono) czy przyszłe zasady działania Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zajmującej się m.in. likwidacją pogórniczego majątku.

Ze strony rządowej rozpoczętym w piątek rano rozmowom przewodniczy pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W obecnej rundzie negocjacji nie uczestniczy natomiast szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, nieobecny podczas rozmów także w czwartek. Największy związek reprezentują szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki "S" Jarosław Grzesik i przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego Solidarności Bogusław Hutek.

Po zakończonej w czwartek późnym wieczorem poprzedniej rundzie rozmów, Hutek oceniał, że uzgodniono dotąd ok. 80 proc. treści przyszłej umowy społecznej. "Idziemy punkt po punkcie; przeszliśmy pierwszy i drugi rozdział, jutro będziemy omawiać dalsze rozdziały" - zapowiedział Hutek. Jak mówił, powoli wyjaśniane są rozbieżności, a sprawy sporne pozostają do ponownego omówienia przy końcu rozmów. Jego zdaniem rozmowy idą w dobrym kierunku.

"Są treściwe, czasami trudne, ale trwają dalej i mam nadzieję, że powoli - może nie jutro, ale za jakiś czas - dojdziemy do takiego konsensusu, gdzie będzie można przekazać to innym do konsultacji i podpisać umowę" - ocenił Bogusław Hutek. "Musimy pilnować każdego zapisu, każdego przecinka" - zastrzegł.

W piątek mają być umawiane m.in. sprawy osłon socjalnych dla górników oraz nienaruszalności harmonogramu zamykania kopalń.