Kolejni górnicy z PGG dostaną premię

W Ruchu Rydułtowy kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), podpisano 29 sierpnia porozumienie dotyczące wypłaty premii motywacyjnej.

Premia ma zostać wypłacona za przepracowane dniówki od poniedziałku do piątku - za okres od kwietnia do czerwca 2023 roku.

Jak stanowi porozumienie podpisane przez dyrekcję kopalni oraz przedstawicieli strony społecznej, stawka brutto za każdą przepracowaną dniówkę dla pracowników fizycznych zatrudnionych w przodkach wynosi 19,5 zł, co w przypadku przepracowania 61 dniówek daje łączną kwotę 1189,5 zł brutto.

Dla pozostałych pracowników zatrudnionych na dole stawka za dniówkę to 17,55 zł, a zatem łącznie to 1070 zł brutto. Natomiast pracownicy zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pozostali pracownicy powierzchni będą mieć stawkę za dniówkę w wysokości 15,6 zł, co przy przepracowaniu 61 dniówek daje łącznie 951,6 zł brutto.

Ruch Rydułtowy jest kolejną kopalnią Polskiej Grupy Górniczej, w której podpisano porozumienie w zakresie wypłaty jednorazowej premii. Wcześniej porozumienia podpisano między innymi w kopalni Mysłowice-Wesoła oraz Sośnica.