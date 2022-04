Kolejny wybuch w kopalni Pniówek. Poszkodowani ratownicy

W kopalni Pniówek w Pawłowicach, gdzie trwa akcja ratownicza po środowych wybuchach metanu, w czwartek wieczorem doszło najprawdopodobniej do kolejnej eksplozji - przekazał PAP dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Nikt nie zginął, poszkodowani trafią do szpitala na badania.

W kopalni Pniówek doszło do kolejnego lub dwóch kolejnych wybuchów. Na razie nie jest to jasne.



Pod ziemią znajdowali się ratownicy, którzy próbowali dotrzeć do siedmiu zaginionych pracowników kopalni.



Jak powiedział PAP dyspozytor WUG, powołując się na dane z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, między godz. 19.37, a 20.01 w rejonie akcji najprawdopodobniej doszło do kolejnego wybuchu. "Akurat ratownicy wycofywali się; wycofali się o własnych siłach. Lekarz, który jest tam w bazie stwierdził, że ich stan jest dobry" - zaznaczył.

Poszkodowani ratownicy zostaną odwiezieni do szpitala do szczegółowego zbadania. Dyspozytor WUG w pierwszych informacjach o zdarzeniu nie dysponował liczbą dotkniętych nim ratowników; według źródeł zbliżonych do akcji, było ich kilkunastu. Odnosząc się do przekazanych ram czasowych zdarzenia dyspozytor WUG przyznał, że możliwe, że między godz. 19.37, a 20.01 mogło dojść np. do dwóch wybuchów.

- Kilkanaście minut temu wjechała pierwsza karetka pogotowia. Widzieliśmy, że panuje tutaj ogromne poruszenie. Na teren wjechała już piąta karetka pogotowia - relacjonował około 21.30 Bartosz Mokrzycki, reporter Polsat News.

- Pod ziemią w tym czasie pracowały prawdopodobnie trzy zastępy ratowników górniczych, tam było 15 osób - podawała Małgorzata Marczuk z TVN24.

Jak wynika z najnowszych informacji, 10 osób zostało rannych, w tym 7 trafiło do szpitala. Stan trzech rannych jest ciężki. Poszkodowani zostali odwiezieni do szpitali w Pszczynie, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Śmigłowiec przetransportował rannego do Ochojca. Celowo podzielono tak poszkodowanych, aby mogli oni uzyskać kompleksową opiekę.

5 ratowników wyszło z obszaru zagrożenia o własnych siłach.

Pytany o urazy ratowników w ciężkim stanie dyrektor katowickiego WPR zaznaczył, że jeden z nich miał uraz klatki piersiowej, były też urazy głowy.

Mało było urazów oparzeniowych, stąd pacjenci zostali skierowani do okolicznych izb przyjęć, a nie do szpitala oparzeniowego w Siemianowicach Śląskich. Tam przejdą badania diagnostyczne, szczególnie obrazowe, które pozwolą doprecyzować charakter ich obrażeń.

"Natura uczy nas pokory"

Piotr Litwa, były prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, wypowiedział się na antenie TVP Info.

Ekspert został zapytany, czy można było przewidzieć taki rozwój sytuacji. - Jest to bardzo trudne, aby przewidywać takie zdarzenia, ponieważ mamy do czynienia z naturą. Mimo że jesteśmy technicznie świetnie wyposażeni i zabezpieczeni, co miało teraz miejsce, to jednak występują czasem czynniki, które powodują, że ryzyko gwałtownie wzrasta - komentował Piotr Litwa.

- Tutaj mamy konsekwencje tego zdarzenia. Natura nas uczy pokory - dodał

Ratownicy pracowali dziś nad wentylacją wyrobisk

Jak podała JSW w komunikacie, ratownicy starali się w czwartek dotrzeć do siedmiu pracowników znajdujących się kilometr pod ziemią w rejonie ściany N-6. Do tej pory w chodniku nadścianowym N-12 ratownicy zamontowali 100 metrów lutniociągu. Do skrzyżowania ze ścianą N-6 brakuje jeszcze około 170 metrów. Lutniociąg jest montowany w odcinkach po 10, 20 metrów i ze względu warunki panujące w wyrobisku przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy zastępów ratowniczych jest czasochłonne.

- Wcześniej, dla sprawniejszej wentylacji wyrobiska uruchomiono wentylator dwuczłonowy, który podaje około 450 metrów sześciennych powietrza na minutę. Zabudowa lutniociągu pozwala sukcesywnie i skutecznie przewietrzyć wyrobisko i kontynuować poszukiwania pracowników - podano w komunikacie JSW.

Przypomnijmy, w środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek doszło do dwóch zapłonów. Jeden został stwierdzony w czasie prowadzonej akcji ratowniczej i on był najbardziej niebezpieczny. W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników. 21 poszkodowanych przebywa w szpitalach, nie żyje pięciu pracowników. Rodziny ofiar zostały objęte opieką psychologiczną.