Kolumbia chce być bardziej eko. Co z węglem dla Polski?

Władzę w Kolumbii objął właśnie Gustavo Petro, pierwszy lewicowy prezydent w historii kraju. W trakcie kampanii wyborczej obiecywał ambitną politykę klimatyczną, w tym wycofanie się tego kraju z produkcji i dalszego wydobycia paliw kopalnych. Z kolei Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska wymieniła Kolumbię jako jeden z istotnych kierunków, z którego sprowadzamy i zamierzamy sprowadzać - dziś na wagę złota - węgiel. Sprawdziliśmy, czy nie ma zagrożenia dla importu z tego kierunku.

Polski rząd na gwałt szuka dostaw węgla - po tym, gdy odcięto dostawy surowca z kierunku rosyjskiego. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska wymieniała wśród kierunków alternatywnych wobec rosyjskiego Indonezję, USA, Australię, RPA i Kolumbię.

Kolumbijski węgiel sprowadza między innymi Polska Grupa Energetyczna. Na początku czerwca 2022 do portu w Gdańsku zawitał statek z węglem z Kolumbii, a Anna Moskwa deklarowała na Twitterze, że łącznie Polska z różnych kierunków sprowadzi 8 statków z ponad 700 tysiącami ton surowca.

Z informacji uzyskanych od PGE wiemy, że spółka pracuje w pocie czoła, by sprowadzić jak najwięcej węgla spoza Rosji, cały czas szukając nowych dostaw. Ze względu na poufność kontraktów nie podała jednak informacji, ile węgla dotychczas importowała z Kolumbii i ile jeszcze zamierza go importować.

Nowy prezydent Gustavo Petro wielokrotnie podkreślał w czasie kampanii wyborczej, że Kolumbia nie może opierać eksportu tylko na paliwach kopalnych, których spalanie powoduje globalne ocieplenie, a z którego skutkami kraj już się boryka - w postaci często pojawiających się powodzi czy innych coraz gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych.

Jak pisał na Twitterze jeszcze w 2021 roku Gustavo Petro, kolumbijski eksport nie może być uzależniony jedynie od sprzedaży węgla i ropy, a zamiast tego kraj w dość szybkim terminie powinien zastąpić dochody pochodzące z surowców na przykład rozwojem turystyki. Notabene: łatwo powiedzieć, ale najpierw trzeba by rozwiązać dwa poważne problemy tego kraju, które do przyjazdów i odwiedzin bynajmniej, delikatnie mówiąc, nie zachęcają. Wojna domowa owszem przygasła, ale trudno tu mówić o definitywnym rozwiązaniu, no i poziom przestępczości nadal jest wysoki.

Gustavo Petro zwracał również uwagę, że obecnie eksploatowane złoża węgla, ropy i gazu, którymi dysponuje Kolumbia, powinny być wykorzystywane na użytek wewnętrzny, do przeprowadzenia transformacji energetycznej raczej niż do eksportu.

Na razie jednak – jak zapewnia WNP.PL Giovanni Pabón, ekspert ds. energii z kolumbijskiego think-tanku Transforma i były urzędnik kolumbijskiego Ministerstwa Środowiska – nasz kraj nie musi się martwić o dostawy surowca z tamtego kierunku.

– Nie sądzę, że eksport węgla do Polski się zatrzyma - przede wszystkim dlatego, iż kontrakty na jego sprzedaż zawarły prywatne firmy, a nie państwo i Petro nie wspominał, że zamierza zatrzymać eksport, szczególnie jeśli chodzi o kontrakty, które już zostały podpisane – podkreślił.

Podobne sygnały dotarły do nas z PGE. Spółka nie spodziewa się zmian w najbliższym czasie.W dłuższej perspektywie może jednak być inaczej...

– Z pewnością należy spodziewać się zatrzymania poszukiwania nowych miejsc wydobycia surowców. Petro nie chce kontynuować eksploracji paliw kopalnych – mówi Giovanni Pabón.

Kolumbia węglem stoi

Odcięcia dostaw kolumbijskiego węgla na razie nie będzie - nie tylko z powodów politycznych, ale również ekonomicznych. Kolumbia jest wręcz uzależniona od jego eksportu.



Węgiel jest dla Kolumbii drugim najważniejszym produktem eksportowym; zaledwie 8 procent surowca pożytkują sami Kolumbijczycy. Ponadto wysyłka węgla za granice to aż 80 procent eksportu wszystkich kolumbijskich produktów wydobywczych; ta gałąź gsopodarki zapewnia aż 130 000 miejsc pracy. Największymi producentami są departamenty La Guajira i Cesar położone nad Morzem Karaibskim; co paradoksalne; notują prz tym one również najwyższy poziom ubóstwa na tle całego kraju.

Kolumbijski węgiel sprowadza nie tylko Polska, ale i Niemcy. Zarówno my, jak i nasi sąsiedzi chcemy sprowadzać go jeszcze więcej. Wziąwszy pod uwagę zasoby, wydaje się to możliwe. Kolumbia jest dopiero na 17. miejscu na świecie, jeśli chodzi o zasoby węgla, ale ma go jeszcze dość sporo.

– Kolumbia ma rezerwy węgla na dłużej niż 50 lat. To węgiel wysoko energetyczny, o niskiej zawartości siarki - surowiec najwyższej możliwej jakości, jaki występuje na światowych rynkach – zapewnia Diego Mesa, kolumbijski minister kopalni i energii.

W kwietniu tego roku Mesa uruchomił projekt, który zwiększy obszar wydobywczy o dodatkowe 9000 hektarów w departamencie Cesar, gdzie wydobywany będzie węgiel energetyczny.



Według kolumbijskiego Związku Górniczego (Asociación Colombiana de Minería), mimo zmian politycznych nie można wykluczyć kolejnych inwestycji w górnictwo.

Kolumbia robi złoty interes

Chociaż mogło się wydawać, że węgiel odchodzi do lamusa, kryzys energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę sprawił, że znowu stał się pożądany i popyt na niego zaczął rosnąć.



W czerwcu portal Wirtualna Polska informował, że kolumbijski węgiel jest sprzedawany polskim konsumentom z trzykrotną przebitką, na czym państwowe spółki robią "interes życia".



Nie inaczej jest w przypadku samej Kolumbii. Jeszcze przed wybuchem wojny szykowano się do zamykania kopalń, a na początku maja 2022 roku były już prezydent kraju, Ivan Duque poinformował, że Kolumbia praktycznie sprzedała taką ilość węgla termicznego, która miała być sprzedana w całym 2022 i 2023 roku. Gdy w 2021 roku produkcja wynosiła 59,6 milionów ton, w tym roku wzrośnie ona prawdopodobnie do 66-67 milionów ton.



Także w maju minister Diego Mesa komunikował, że Kolumbia rozmawia z Irlandią, Chinami, Dominikaną i Polską na temat nowych dostaw i zwiększenia eksportu.



Według informacji DANE, czyli kolumbijskiego urzędu statystycznego, kolumbijski eksport wzrósł w kwietniu 2022 roku o aż 82,2 procent w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ów wzrost Kolumbia zawdzięcza właśnie głównie sprzedaży węgla i ropy na rynki zagraniczne.